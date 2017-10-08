Волонтеры почистили в Приморье пляжи после туристов

На Гусином пляже собрано более 180 мешков мусора

Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Масштабная очистка особо охраняемой природной территории Приморья «Прибрежная часть Амурского залива» прошла в регионе в рамках всероссийской экологической акции «Вода России», посвященной Году экологии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Волонтерская экологическая акция прошла при поддержке департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края. К мероприятию активно присоединились жители Приморья.

Местом уборки стало излюбленное место отдыха горожан – пляжная зона, расположенная между мысом Марковского и мысом Топким (Гусиный пляж).

«В Год экологии акции по очистке особо охраняемых природных территорий собирают инициативных и неравнодушных граждан. Особенно приятно, что родители приводят детей, показывают им на своем примере, как важно заботиться об окружающей среде», – отметила заместитель директора департамента Наталья Федорец.

В ходе уборки участники экологической акции собрали более 180 мешков мусора, который в течение летнего сезона оставили любители пляжного отдыха. Кроме того, волонтёры установили на пляже информационные щиты, призывающие отдыхающих беречь памятник природы.

Напомним, в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в стране Годом экологии. В ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин отметил, что по всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов.

В рамках Года экологии в Приморье утвержден план основных мероприятий по проведению Года экологии. Он включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды, разбитых на семь разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество. В реализации мероприятий в рамках Года экологии в регионе активное участие примут жители края, а также общественные экологические организации.