Сторонники Навального провели акцию во Владивостоке 19:20, 07 октября Сторонники Навального провели акцию во Владивостоке
Новый врио губернатора Приморья рассказал о жене и детях 17:42, 07 октября Новый врио губернатора Приморья рассказал о жене и детях (Эксклюзив)
Новый глава Приморья: Владивосток страдает без Пушкарева 17:31, 07 октября Новый глава Приморья: Владивосток страдает без Пушкарева (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 08 воскресенье
02:49
​Мэр Владивостока прокомментировал анекдотом увольнение Миклушевского
02:49
Семья врио губернатора Приморья: Какие доходы и что в собственности
02:16
Волонтеры почистили в Приморье пляжи после туристов
01:13
В Приморье стартовала выдача охотничьих разрешений
00:12
Краевой фестиваль-конкурс молодежной социальной рекламы состоится в Приморье
Октябрь, 07 суббота
23:03
Исландцы поделятся опытом с приморскими рыбаками
22:03
Составлен ТОП бесполезных медицинских исследований
21:04
ТОФ ожидает осеннего пополнения: Почти 2,5 тысячи новых бойцов
20:17
Горнолыжные курорты ДФО объединят в «Снег Востока»
19:20
Сторонники Навального провели акцию во Владивостоке
19:01
Андрей Тарасенко предложил устроить на ВЭФ-2018 морское шоу
18:24
Глава Приморья не доволен ценой строительства владивостокских Hyatt
18:01
В Приморье - большие перемены во власти Эксклюзив
17:42
Новый врио губернатора Приморья рассказал о жене и детях Эксклюзив
17:33
Первый журнал о туризме в Приморье можно получить бесплатно
17:31
Новый глава Приморья: Владивосток страдает без Пушкарева Эксклюзив
17:02
Во Владивостоке Андрей Тарасенко срочно собрал редакторов СМИ Эксклюзив
16:36
Центр Владивостока встал из-за маленького ДТП
16:07
Ученые и айтишники устроят бой на Русском MeetUp во Владивостоке
15:32
Туристы в Приморье: Нечем дышать от дыма
15:00
Сбербанк снова открывает проект бизнес-обучения молодежи
14:42
Приморские байкеры закрывают мотосезон
14:10
Криминальный женский дуэт задержан в Приморье
13:42
Константин Межонов: День учителя - это праздник всего Владивостока
12:45
В Приморье введен режим локальной ЧС
12:27
Жительницу Владивостока будут судить за убийство гражданского мужа
11:58
Приморские врачи обсудили, как не сойти с ума на работе Фото
11:46
Леопардесса, названная Стивеном Сигалом, снова стала мамой
11:07
Владивостокский горе-водитель размотал машину друга по тоннелю
10:40
Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 7 октября
10:04
Куда сходить во Владивостоке в эти выходные? Адреса
09:39
Игорь Пушкарев: Мы победили очереди в детские сады
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4212 (151) от 06 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Приморье не всем по плечу
Городской жилфонд готов к холодам на 99,4 %
На вокзале – митинг, оркестр и буфет
Научные идеи – на стол народный
Отряд ТОФ отправился за тридевять земель
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Волонтеры почистили в Приморье пляжи после туристов

На Гусином пляже собрано более 180 мешков мусора
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Масштабная очистка особо охраняемой природной территории Приморья «Прибрежная часть Амурского залива» прошла в регионе в рамках всероссийской экологической акции «Вода России», посвященной Году экологии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Волонтерская экологическая акция прошла при поддержке департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края. К мероприятию активно присоединились жители Приморья.

Местом уборки стало излюбленное место отдыха горожан – пляжная зона, расположенная между мысом Марковского и мысом Топким (Гусиный пляж).

«В Год экологии акции по очистке особо охраняемых природных территорий собирают инициативных и неравнодушных граждан. Особенно приятно, что родители приводят детей, показывают им на своем примере, как важно заботиться об окружающей среде», – отметила заместитель директора департамента Наталья Федорец.

В ходе уборки участники экологической акции собрали более 180 мешков мусора, который в течение летнего сезона оставили любители пляжного отдыха. Кроме того, волонтёры установили на пляже информационные щиты, призывающие отдыхающих беречь памятник природы.

Напомним, в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в стране Годом экологии. В ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин отметил, что по всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов.

В рамках Года экологии в Приморье утвержден план основных мероприятий по проведению Года экологии. Он включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды, разбитых на семь разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество. В реализации мероприятий в рамках Года экологии в регионе активное участие примут жители края, а также общественные экологические организации.

Похожие новости
В Приморье стартовала выдача охотничьих разрешений
01:13, 08 октября 2017 В Приморье стартовала выдача охотничьих разрешений

1 ноября в крае будет открыт сезон охоты на кабана, пушных и пернатых животных

ТОФ ожидает осеннего пополнения: Почти 2,5 тысячи новых бойцов
21:04, 07 октября 2017 ТОФ ожидает осеннего пополнения: Почти 2,5 тысячи новых бойцов

На флот прибудут 1300 новобранцев и 1100 младших специалистов

Сторонники Навального провели акцию во Владивостоке
19:20, 07 октября 2017 Сторонники Навального провели акцию во Владивостоке

Акцию всероссийского масштаба в приморской столице посетили около 200 человек

Первый журнал о туризме в Приморье можно получить бесплатно
17:33, 07 октября 2017 Первый журнал о туризме в Приморье можно получить бесплатно

В издание попали снимки известных приморских фотографов

Ученые и айтишники устроят бой на Русском MeetUp во Владивостоке
16:07, 07 октября 2017 Ученые и айтишники устроят бой на Русском MeetUp во Владивостоке

В рамках форума пройдет Scienсe Slam, где спикеры расскажут о технологиях и их влиянии на нашу жизнь

Приморские байкеры закрывают мотосезон
14:42, 07 октября 2017 Приморские байкеры закрывают мотосезон

Общий сбор клубов состоялся на острове Русский во Владивостоке

Константин Межонов: День учителя - это праздник всего Владивостока
13:42, 07 октября 2017 Константин Межонов: День учителя - это праздник всего Владивостока

И.о. главы приморской столицы поздравил учителей с профессиональным праздником