Администрация Приморья интересуется мнением граждан на бюджет-2018

Приморцев приглашают принять участие в обсуждении главного финансового документа региона на следующий год

Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Жителей Приморья приглашают принять участие в публичных слушаниях проектазакона «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», которые пройдут 12 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как сообщили в департаменте финансов Приморского края, слушания будут проводиться с 9.00 до 16.00 в виде форума на официальном сайте администрации региона.

С материалами по проекту закона можно ознакомиться заранее и отправить свои отзывы и предложения в форуме 12 октября.