Сторонники Навального провели акцию во Владивостоке 19:20, 07 октября Сторонники Навального провели акцию во Владивостоке
Новый врио губернатора Приморья рассказал о жене и детях 17:42, 07 октября Новый врио губернатора Приморья рассказал о жене и детях (Эксклюзив)
Новый глава Приморья: Владивосток страдает без Пушкарева 17:31, 07 октября Новый глава Приморья: Владивосток страдает без Пушкарева (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 08 воскресенье
01:18
​Мэр Владивостока прокомментировал анекдотом увольнение Миклушевского
01:18
Семья врио губернатора Приморья: Какие доходы и что в собственности
01:13
В Приморье стартовала выдача охотничьих разрешений
00:12
Краевой фестиваль-конкурс молодежной социальной рекламы состоится в Приморье
Октябрь, 07 суббота
23:03
Исландцы поделятся опытом с приморскими рыбаками
22:03
Составлен ТОП бесполезных медицинских исследований
21:04
ТОФ ожидает осеннего пополнения: Почти 2,5 тысячи новых бойцов
20:17
Горнолыжные курорты ДФО объединят в «Снег Востока»
19:20
Сторонники Навального провели акцию во Владивостоке
19:01
Андрей Тарасенко предложил устроить на ВЭФ-2018 морское шоу
18:24
Глава Приморья не доволен ценой строительства владивостокских Hyatt
18:01
В Приморье - большие перемены во власти Эксклюзив
17:42
Новый врио губернатора Приморья рассказал о жене и детях Эксклюзив
17:33
Первый журнал о туризме в Приморье можно получить бесплатно
17:31
Новый глава Приморья: Владивосток страдает без Пушкарева Эксклюзив
17:02
Во Владивостоке Андрей Тарасенко срочно собрал редакторов СМИ Эксклюзив
16:36
Центр Владивостока встал из-за маленького ДТП
16:07
Ученые и айтишники устроят бой на Русском MeetUp во Владивостоке
15:32
Туристы в Приморье: Нечем дышать от дыма
15:00
Сбербанк снова открывает проект бизнес-обучения молодежи
14:42
Приморские байкеры закрывают мотосезон
14:10
Криминальный женский дуэт задержан в Приморье
13:42
Константин Межонов: День учителя - это праздник всего Владивостока
12:45
В Приморье введен режим локальной ЧС
12:27
Жительницу Владивостока будут судить за убийство гражданского мужа
11:58
Приморские врачи обсудили, как не сойти с ума на работе Фото
11:46
Леопардесса, названная Стивеном Сигалом, снова стала мамой
11:07
Владивостокский горе-водитель размотал машину друга по тоннелю
10:40
Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 7 октября
10:04
Куда сходить во Владивостоке в эти выходные? Адреса
09:39
Игорь Пушкарев: Мы победили очереди в детские сады
09:17
Синоптики рассказали, что ждет Владивосток в эту субботу
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4212 (151) от 06 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Приморье не всем по плечу
Городской жилфонд готов к холодам на 99,4 %
На вокзале – митинг, оркестр и буфет
Научные идеи – на стол народный
Отряд ТОФ отправился за тридевять земель
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Культура

Краевой фестиваль-конкурс молодежной социальной рекламы состоится в Приморье

Участие в мероприятии может принять любой желающий
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Седьмой краевой фестиваль-конкурс молодежной социальной рекламы «Мое кино» пройдет 27-29 октября 2017 года. Участие в мероприятии может принять любой желающий, вне зависимости от места проживания, возраста или профессии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как рассказали в краевом департаменте по делам молодежи, фестиваль объединит образовательную программу и конкурс видеоклипов Myclip.

«Мы стараемся поддерживать нашу молодежь по максимуму направлений, помогать ей самовыражаться. Плюс, конкурс привлекает внимание к действительно важным темам», – акцентировал директор департамента по делам молодежи Приморья Александр Кайданович.

Формат работ, предоставляемых на конкурс, разнообразен: это могут быть короткометражные, художественные (игровые) фильмы и другие фильмы социальной направленности.

«Ежегодно для участия в фестивале приходит около 50 короткометражных фильмов со всего Приморского края и регионов России. Режиссеры стремятся рассказать свои истории, пережить их вместе со зрителями. Но только самые яркие и интересные будут представлены в конкурсной программе», – подчеркнули в оргкомитете фестиваля.

Отметим, конкурс проходит в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы. Организаторами мероприятия являются центр народной культуры Приморского края и департамент по делам молодежи Приморья.

Похожие новости
Японские иномарки покорили отечественный авторынок
01:00, 07 октября 2017 Японские иномарки покорили отечественный авторынок

Сотрудники «АВТОСТАТа» проводили поиск самых популярных моделей на рынке.

Выставка российских художников открывается в Харбине
16:12, 06 октября 2017 Выставка российских художников открывается в Харбине

«Один пояс, один путь»

Во Владивостоке впервые пройдёт Live Jazz Dancing
12:42, 06 октября 2017 Во Владивостоке впервые пройдёт Live Jazz Dancing

Музыканты Jazz Acoustic Project организуют джазовую вечеринку

Скульпторов начнут принудительно консультировать после ошибки на памятнике Калашникову
01:00, 06 октября 2017 Скульпторов начнут принудительно консультировать после ошибки на памятнике Калашникову

Многие известные люди и простые москвичи сочли памятник уродливым и бездарным

17:17, 05 октября 2017 "Россия - страна недоразумений". Финка о жизни в Москве

За этим стоят два фактора

Лекции о музыке пройдут во Владивостоке
16:15, 05 октября 2017 Лекции о музыке пройдут во Владивостоке

Вход свободный

Стас Пьеха даст концерт во Владивостоке 6 октября
13:52, 04 октября 2017 Стас Пьеха даст концерт во Владивостоке 6 октября

Артист покоряет сердца зрителей своим обаянием и лирикой песен о любви