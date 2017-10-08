Краевой фестиваль-конкурс молодежной социальной рекламы состоится в Приморье

Участие в мероприятии может принять любой желающий

Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Седьмой краевой фестиваль-конкурс молодежной социальной рекламы «Мое кино» пройдет 27-29 октября 2017 года. Участие в мероприятии может принять любой желающий, вне зависимости от места проживания, возраста или профессии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как рассказали в краевом департаменте по делам молодежи, фестиваль объединит образовательную программу и конкурс видеоклипов Myclip.

«Мы стараемся поддерживать нашу молодежь по максимуму направлений, помогать ей самовыражаться. Плюс, конкурс привлекает внимание к действительно важным темам», – акцентировал директор департамента по делам молодежи Приморья Александр Кайданович.

Формат работ, предоставляемых на конкурс, разнообразен: это могут быть короткометражные, художественные (игровые) фильмы и другие фильмы социальной направленности.

«Ежегодно для участия в фестивале приходит около 50 короткометражных фильмов со всего Приморского края и регионов России. Режиссеры стремятся рассказать свои истории, пережить их вместе со зрителями. Но только самые яркие и интересные будут представлены в конкурсной программе», – подчеркнули в оргкомитете фестиваля.

Отметим, конкурс проходит в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы. Организаторами мероприятия являются центр народной культуры Приморского края и департамент по делам молодежи Приморья.