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Составлен ТОП бесполезных медицинских исследований

Исследователи проанализировали более 2 тысяч научных работ
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Метаанализ 2252 научных работ помог составить список широко распространенных обследований и подходов к лечению, которые далеко не всегда по-настоящему необходимы пациентам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Исследователи из Университета Мэриленда в Балтиморе провели метаанализ 2252 научных работ и составили список наиболее часто рекомендуемых, но не всегда необходимых пациентам обследований и процедур. Список опубликован в журнале JAMA Internal Medicine.

Задача этого исследования — сделать здравоохранение более эффективным и привлечь внимание к проблеме ненужных медицинских назначений.

2252 исследованные работы были опубликованы в 2016 году и зафиксированы в крупнейшей базе данных медицинских и биологических публикаций PubMed. Ученые отобрали 122 статьи о проблемах злоупотребления обследованиями и процедурами с учетом оригинальности работ, их методологического качества и числа пациентов, которых могут затронуть последствия злоупотребления. Из 122 работ исследователи выбрали 10 наиболее актуальных с точки зрения коллектива авторов обзора.

Первое место в списке заняла замена трансторакальной эхокардиографии на чреспищеводный метод того же ультразвукового обследования. Чреспищеводная ЭхоКГ более чувствительна, но несет больше рисков для пациента, чем традиционный метод, так как проводится инвазивно. На втором месте находится применение КТ-ангиопульмонографии в отделениях скорой помощи. Авторы работы считают, что в последние годы этот метод используется в качестве экстренного обследования значительно чаще, чем следует. Метод позволяет выявить закупорку легочной артерии тромбом в течение пяти минут, но подвергает пациента воздействию ионизирующего излучения. Другие обследования дают те же результаты без применения рентгена. По той же причине авторы предлагают пересмотреть необходимость компьютерной томографии для пациентов со слабо выраженными респираторными симптомами.

В список вошли и некоторые подходы к терапии определенных заболеваний: например избыточное лечение рака предстательной железы. Такие ситуации часто возникают из-за гипердиагностики этого заболевания при анализе уровня простат-специфического антигена (ПСА). Также рак предстательной железы чаще всего обнаруживают в зрелом возрасте, при этом заболевание развивается сравнительно медленно. Пациент может умереть в силу других причин гораздо раньше, чем болезнь достигнет поздних стадий. При этом интенсивное лечение может привести к эректильной дисфункции, высокой тревожности и другим затруднениям. Вопрос о том, нужно ли начинать интенсивную терапию этого вида рака на ранних стадиях и идти на связанный с этим риск для пациента, остается открытым.

Комментирует один из авторов работы Дэниел Морган (Daniel Morgan): «Зачастую практикующие врачи не полагаются на последние данные, и их пациенты не получают наилучшего ухода. Мы надеемся, что это исследование привлечет внимание к чрезмерному использованию некоторых обследований и процедур».

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