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Андрей Тарасенко предложил устроить на ВЭФ-2018 морское шоу

Он предложил провести уникальную парусную регату
Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Новый врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил устроить для участников и гостей следующего Восточного экономического форума морское шоу, подобное питерскому, сообщает корреспондент РИА VladNews. 

Он предложил провести уникальную парусную регату, в которой примут участие не малые, а крупные суда типа "Надежды" - что может стать своеобразной изюминкой, "дальневосточным шиком" - который стоит "показать всему миру и всей стране". 

"Такой красоты еще никогда не видывали", - отметил новый глава Приморья, который имеет действующее звание капитана первого ранга. 

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