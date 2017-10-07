Андрей Тарасенко предложил устроить на ВЭФ-2018 морское шоу

Он предложил провести уникальную парусную регату

Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Новый врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил устроить для участников и гостей следующего Восточного экономического форума морское шоу, подобное питерскому, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Он предложил провести уникальную парусную регату, в которой примут участие не малые, а крупные суда типа "Надежды" - что может стать своеобразной изюминкой, "дальневосточным шиком" - который стоит "показать всему миру и всей стране".

"Такой красоты еще никогда не видывали", - отметил новый глава Приморья, который имеет действующее звание капитана первого ранга.