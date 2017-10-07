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Общество

Сторонники Навального провели акцию во Владивостоке

Акцию всероссийского масштаба в приморской столице посетили около 200 человек
Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Всероссийская акция #ЗаНавального прошла на Привокзальной площади Владивостока сегодня, 7 октября, в 16.00, на которой жители города смогли высказать своё мнение насчет задержания политических лиц и предстоящих выборов Президента РФ, которые пройдут 18 марта следующего года. Стоит отметить, что на мероприятии не присутствовали сотрудники правоохранительных органов. Участники пикета предположили, что это связано с отставкой губернатора Владимира Миклушевского, сообщает РИА VladNews.

Около 200 человек сегодня во Владивостоке решили поддержать Всероссийскую акцию. Участники массового пикета с плакатами и транспарантами требовали освободить Алексея Навального и Алексея Волкова. По мнению некоторых участников пикета, никаких веских оснований для их ареста не было.

«Ни для кого не секрет, что их посадил и дал указания посадить единственный человек, которому мешает Навальный. Это Владимир Путин.Именно он является главным «жуликом»,-сообщил представитель штаба Навального Юрий Кучин.

Стоит отметить, что сегодня свой глава государства сегодня празднует свой День Рождения. В его адрес участники пикета, помимо слова «жулик», употребили выражение «Путин мурло».

В ходе мероприятия каждый из присутствующих смогли высказать своё мнение. Кто-то затронул проблему коррупции в стране, кто-то решил напомнить всем, что «власть»- это, прежде всего, сами жители страны.

«У нас нет права выбирать. Мы требуем, чтобы любого кандидата, который пользуется поддержкой народа, допустили к выборам. Иначе будет полный застой. Застой… мы против этого», - сообщил один из участников массового пикета.

На привокзальную площадь пришли не только сторонники Навального, но и те, кто просто желает сменить действующую власть. По их мнению, за 17 лет в стране не произошло никаких значительных изменений в аппарате управления.

Всероссийская акция #ЗаНавального, помимо Владивостока, пройдёт ещё в 80-ти городах России.

Напомним, Алексея Навального и Алексея Волкова задержали за призыв граждан к несанкционированным мероприятиям. 

Автор фоторепортажа: Маргарита Рябикова, РИА VladNews

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