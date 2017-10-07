Глава Приморья не доволен ценой строительства владивостокских Hyatt

Он отметил, что на эти деньги можно было бы набережную до Славянки построить

Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

8 октября новый глава Приморья Андрей Тарасенко посетит с ревизией недостроенные владивостокские отели Hyatt. Об этом он заявил на встрече с журналистами в здании администрации региона. Как стало ясно из речи Тарасенко, он не доволен скоростью и стоимостью строительных работ на отелях-долгостроях (должны были быть построены к Саммиту АТЭС в 2012 году - прим.ред.). "Миллиард уже похоронили. Можно было набережную сделать до Славянки", - сказал врио губернатора края.

Напомним, отель Hyatt на мысе Бурный уже год пытаются продать на различных аукционных площадках. А отель на Корабельной набережной все никак не могут достроить: в августе стало известно, что сроки его сдачи снова перенесены - на год.