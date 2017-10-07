Новый глава Приморья: Владивосток страдает без Пушкарева

Стало известно, что Андрей Тарасенко хорошо знаком с мэром приморской столицы

Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Новый глава Приморья Андрей Тарасенко в ходе встречи с журналистами рассказал, что хорошо знал временно отстраненного от должности главу Владивостока Игоря Пушкарева, отметив, что "город (Владивосток - прим.ред.), смотрю, без него страдает", сообщает корреспондент РИА VladNews.

Андрей Тарасенко сказал, что "есть, конечно, правосудие, но я считаю, что он мужик грамотный и создал в администрации хорошую команду".

- Нельзя было оставлять город без власти, - сказал врио губернатора Приморья. - Я считаю, что его (Игоря Пушкарева - прим.ред.) бы на выборах поддержал и избрал народ. Это самое важное для нас. Если его оправдают, он должен вернуться во Владивосток".