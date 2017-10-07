Исландцы поделятся опытом с приморскими рыбаками

Исландская делегация обсудила возможности инвестирования в рыбную и судоремонтную отрасли Приморья

Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

И.о. вице-губернатора Приморского края Денис Бочкарев принял участие в заседании круглого стола «Исландско-российское сотрудничество в области инновационных технологий в рыбной отрасли», состоявшееся во Владивостоке в рамках XII Международного конгресса рыбаков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на АПК.

С представителями администрации и бизнес-сообщества края исландская делегация обсудила возможности инвестирования в рыбную и судоремонтную отрасли Приморья.

«Мы видим, что наши коллеги из России заинтересованы в использовании знаний и технологий, выведших исландскую рыбную промышленность на лидирующие позиции. Мы готовы ими поделиться», – заявил председатель совета директоров компании KnarrMaritimeФиннбоги Ионссон.

Денис Бочкарев отметил, что Приморье открыто для сотрудничества с Исландией.

«Власть и бизнес нашего края готовы к работе с иностранными партнерами. У нас созданы все необходимые институты для такого взаимодействия», – подчеркнул он.

В ходе встречи иностранным делегатам рассказали о новых экономических режимах, в рамках которых инвесторы могут развивать свой бизнес в Приморье, – территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток (СПВ).

«Инвестиционное Агентство края помогает решать вопросы разного уровня – от получения земли под проект до маркетинговых консультаций. Сегодня, например, представители такой крупной компании, как KnarrMaritime, запросили справку о налоговых и других льготах для иностранных инвесторов в качестве резидента СПВ. Мы будем вести дальнейшую консультационную работу с новыми партнерами», – прокомментировала менеджер Инвестиционного Агентства Мария Гребнева.

Отметим, круглый стол был организован совместно с Посольством Республики Исландии и Союзом «Приморская торгово-промышленная палата» в рамках визита во Владивосток делегации рыбопромышленников, судоремонтников и судостроителей Республики Исландии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир.

Справочно:KnarrMaritime входит в состав Исландского судостроительного консорциума Knarr. Это организация, учрежденная исландскими компаниями Skaginn ЗХ, Nautic, Kaelismi5jan Frost, Brimmn, Naust Marine и Skipataekni ehf. История Knarr насчитывает менее полугода, но создавшие ее компании имеют многолетний опыт тесного общения. Оно включает сотрудничество в области проектирования и строительства рыбоперерабатывающих производств как в Исландии, так и во всем мире. Кроме того, в последние годы они также сыграли определяющую роль в реконструкции исландского рыболовного флота.