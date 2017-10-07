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Общество

Ученые и айтишники устроят бой на Русском MeetUp во Владивостоке

В рамках форума пройдет Scienсe Slam, где спикеры расскажут о технологиях и их влиянии на нашу жизнь
Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Битва ученых и айтишников Scienсe Slam пройдет в рамках Русского MeetUp во Владивостоке, сообщает РИА VladNews. Спикеры из Владивостока, Омска и Москвы расскажут о технологиях и их влиянии на нашу жизнь. А слушатели выберут, у кого это получилось интереснее.

Справка: Science Slam - это международный проект популяризации науки, который зародился в Гамбурге и теперь пришел во Владивосток. На вечернем мероприятии молодые ученые, как правило, в неформальной атмосфере бара или клуба рассказывают о своих исследованиях широкой аудитории. У каждого спикера есть 10 минут, за которые он интересно и оригинально рассказывает о своих достижениях. Зрители аплодисментами определяют, кто справился лучше.

24 октября Science Slam пройдет в рамках Русского MeetUp в кампусе ДВФУ на острове Русском.

- Тематика форума определяет отличие Scienсe Slam, который состоится на Русском MeetUp: все спикеры будут говорить о технологиях и о том, как они влияют на нашу жизнь. Кроме того, в этот раз мы будем говорить не только о фундаментальной науке, но еще, например, о технологиях в медиа, освоении Марса и дополненной реальности, - рассказала организатор Scienсe Slam во Владивостоке Кристина Александрова.

Организаторы Scienсe Slam решили рассмотреть вопрос технологий с нескольких сторон и пригласили научных сотрудников, разработчиков, а также спикеров из области медиа и психологии. Таким образом, даже если слушатель уже знаком с какой-то из тем, он гарантированно узнает для себя что-то новое.

В числе спикеров:

Руководитель разработки клиентской части медиапроектов в Mail.ru Group Борис Ребров (Москва) - о том, как технологии меняют медиа;

Google Developer Expert Алексей Коровянский (Омск) - об исследованиях Марса и дополненной реальности на мобильных устройствах;

Инженер-проектировщик лаборатории биомедицинских клеточных технологий ДВФУ Татьяна Карп - о том, как в ДВФУ используют секвенирование для изучения раковых опухолей;

Организатор сообществ GDG и VLDC Сергей Мелехин - о глубоком обучении (deep learning);

Научный сотрудник Института автоматики и процессов управления ДВО РАН, кандидат наук Евгений Чусовитин - об исследованиях физиков во владивостокском Институте автоматики и процессов управления;

Профайлер в Центре психологической безопасности Наталья Прокуда - о том, как психологи читают страницы пользователей в социальных сетях.

- Как всегда, рекомендуем приходить всем, кто хочет больше знать не только о современной науке, но и о том, как устроен мир вокруг нас. Возраст и подготовка слушателей не имеют никакого значения, потому что Science Slam – для всех, - сказала Кристина Александрова.

Вход на мероприятие свободный.

Русский MeetUp - это ИТ-форум, который пройдет во Владивостоке 23-25 октября. Это обмен опытом, выставка высоких технологий и инновационные идеи, которые можно воплотить в реальные проекты. Это шанс заявить о себе, пополнить багаж знаний, найти единомышленников и партнеров.

Это одна из крупнейших инвестиционных площадок Азиатско-Тихоокеанского региона. У разработчиков со всей России появится уникальная возможность представить свои проекты на Русском MeetUp, заключить сделки с партнерами из Китая, Кореи, Японии и получить финансирование. Регистрация открыта на официальном сайте форума rumeetup.ru

Это новое мероприятие в истории ИТ-форумов нашего региона от организаторов Дальинфокома, Дальневосточного федерального университета, дальневосточного представительства фонда "Сколково" и агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Участников ждет насыщенная программа. В течение трех дней в рамках Русского MeetUp пройдут лекции, семинары и мастер-классы по VR, AR и GameDev, Progressive Web Applications , кибербезопасности, машинному обучению от Nvidia, краудфандингу; соревнования по киберспорту и гик-тематике, конференция разработчиков VLDC, хакатон по фиджитал, конкурс по кибербезопности от Kaspersky и многое другое. Ознакомиться с предварительной программой и узнать о главных спикерах форума можно здесь.

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