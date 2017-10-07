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Общество

Первый журнал о туризме в Приморье можно получить бесплатно

В издание попали снимки известных приморских фотографов
Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Первый специализированный журнал о туризме в Приморье "7 чудес", который был издан Туристско-информационным центром, можно получить абсолютно бесплатно, сообщает РИА VladNews. Журнал распространяется в офисах Центра, а также в некоторых ресторанах и гостиницах.

Главной темой стали заповедные места Приморья, а также в журнале можно прочитать о семи знаменитых маяках края, о семи блюдах, которые непременно нужно попробовать, оказавшись в регионе, а также о семи главных событиях, которые пройдут в Приморье этой осенью.

По словам директора департамента туризма Константина Шестакова, новый журнал стал результатом двухлетней работы Туристско-информационного центра по сбору актуальной информации о туризме в Приморье.

Впервые журнал о туризме, отдыхе и путешествиях в Приморье был выпущен в мае этого года – номер, посвященный Году экологии в России, презентовали на XXI международной туристской выставке Pacific International Tourism Expo, прошедшей в рамках третьего Тихоокеанского туристского форума. Новинка стала самым востребованным профессиональным изданием о Приморье среди участников и гостей выставки.

В издание попали снимки региона известных приморских фотографов: Александра Хитрова, Виталия Беркова, Павла Ванифатова и других.

Напомним, журнал «Семь чудес» назван в честь одноименного туристического проекта «7 чудес Приморья», направленного на формирование качественной базы данных о достопримечательностях региона. Планируется, что издание будет выходить четыре раза в год в рамках крупных событийных мероприятий. Свои материалы о туризме в Приморье для размещения в журнале может предложить любой желающий. Стоит отметить, что некоторые статьи переведены на английский язык.

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