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Общество

ТОФ ожидает осеннего пополнения: Почти 2,5 тысячи новых бойцов

На флот прибудут 1300 новобранцев и 1100 младших специалистов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Соединения и воинские части Тихоокеанского флота готовятся к приему молодого пополнения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В рамках подготовки к прибытию призывников в соединениях и воинских частях проводятся работы по обновлению учебно-материальной базы для проведения занятий. С офицерами и сержантами проведены специальные сборы, в ходе которых они изучили особенности работы с молодым пополнением.

На занятиях командиры подразделений молодого пополнения, получили необходимые консультации и рекомендации от психологов, военных врачей и работников военной прокуратуры.

Основное внимание при работе с молодыми людьми будет уделено социальной адаптации к новым условиям. Новобранцы будут находиться под пристальным вниманием армейских психологов, которые окажут им необходимую помощь и поддержку в становлении в воинских коллективах.

По прибытию в воинскую часть все призывники пройдут углубленное медицинское освидетельствование и психологическое тестирование.

Всего же в ходе осенней призывной кампании 2017 года соединения и воинские части Тихоокеанского флота пополнят более 1300 человек из разных регионов России и около 1100 младших специалистов.

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