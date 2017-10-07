Туристы в Приморье: Нечем дышать от дыма

Кавалеровский район продолжает гореть; у граждан - вопросы к местным властям

Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Туристы и жители Приморского края жалуются на сильное задымление от лесных пожаров в Кавалеровском районе: в интернет-пабликах появляются многочисленные видео с трассы, в которых дым на первый взгляд похож на густой туман, сообщает РИА VladNews.

"Это нереально находиться в квартирах и домах, на улице тем более, - пишет одна из комментаторов к видео. - Приехали в отпуск сюда (в Кавалеровский район - прим.ред.), а находиться больше невозможно. Горят сопки вблизи Кавалерово, Горнореченска. Ни вертолётов, ни пожарных служб, никого. По-моему, никому нет дела до этих населенных пунктов. И не дай бог произойдёт массовое возгорание домов, находящихся вблизи, люди просто останутся без своих домов, видимо наши власти никак не хотят быстро реагировать и не доводить до абсурда эту ситуацию".

Напомним, сегодня в Кавалеровском районе Приморского края был введен режим локальной ЧС: здесь горят сотни гектаров тайги, в ликвидации огня заняты более 100 человек.

Необходимо отметить, что согласно многолетним наблюдением специалистов, подавляющее большинство природных пожаров - это дело рук человека, его невнимательности, небрежности и русского "авось".

Напомним, в конце сентября в Приморье была ужесточена ответственность за сельскохозяйственные палы.