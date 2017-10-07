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Политика и экономика

Сбербанк снова открывает проект бизнес-обучения молодежи

Ведется отбор участников
Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Дальневосточный Сбербанк вновь открывает образовательный проект, направленный на повышение бизнес-навыков молодежи. Студенты экономических вузов Хабаровского и Приморского краев смогут пройти обучение в бизнес-школе Сбербанка, сообщает РИА VladNews.

Программа обучения включает в себя основы банковского бизнеса и проектной деятельности, а также тренинг по личностному развитию, позволяющий развить необходимые будущим банкирам и бизнесменам навыки – лидерство, умение мыслить системно и стратегически, креативность. Занятия будут вести сертифицированные бизнес-тренеры Центра обучения Сбербанка.

Для участия в конкурсном отборе слушателей необходимо до 22 октября 2017 года заполнить анкету по ссылке (для Владивостока).

Занятия проводятся бесплатно, 1-2 раза в неделю и стартуют 9 ноября. По окончанию обучения выдается сертификат. Количество мест ограничено. С подробной информацией о программе можно ознакомиться по ссылке.

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