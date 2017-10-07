Приморские байкеры закрывают мотосезон

Общий сбор клубов состоялся на острове Русский во Владивостоке

Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 7 октября, во Владивостоке байкеры закрывают мотосезон, сообщает РИА VladNews. Байкерские клубы собрались на острове Русский на Университетской набережной.

После мероприятия состоялся организованный выезд байкеров за город.