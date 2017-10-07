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Общество

Приморские байкеры закрывают мотосезон

Общий сбор клубов состоялся на острове Русский во Владивостоке
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 7 октября, во Владивостоке байкеры закрывают мотосезон, сообщает РИА VladNews. Байкерские клубы собрались на острове Русский на Университетской набережной. 

После мероприятия состоялся организованный выезд байкеров за город.

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