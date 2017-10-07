Константин Межонов: День учителя - это праздник всего Владивостока

И.о. главы приморской столицы поздравил учителей с профессиональным праздником

Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Торжественное собрание, посвященное Международному дню учителя, состоялось в Приморской краевой филармонии, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Учителей общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования, а также воспитателей детских дошкольных учреждений поздравил исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов.

«От всей души поздравляю вас с Днём учителя! Это не только ваш профессиональный праздник, но и праздник всего Владивостока. Ведь именно вы являетесь архитекторами душ подрастающего поколения. И благодаря вам Владивосток – это город образованных людей. Спасибо за ваш труд!».

Константин Межонов вручил учителям и воспитателям почётные грамоты, благодарственные письма за высокий профессионализм и добросовестный труд.

В мероприятии также приняли участие председатель думы города Владивостока Андрей Брик, депутаты Законодательного собрания Приморского края и другие гости.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.