Жительницу Владивостока будут судить за убийство гражданского мужа

Пьяная ссора привела к трагедии

Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней женщины, которая обвиняется в убийстве своего гражданского мужа, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на пресс-службу СУ СК Приморья.

По версии следствия, 22 июня этого года в квартире дома на проспекте Красного Знамени во Владивостоке обвиняемая распивала спиртные напитки со своим 41-летним сожителем. Между ними возник бытовой конфликт, в ходе которого женщина нанесла удар ножом в область туловища потерпевшего и убила его.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.