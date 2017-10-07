Приморские врачи обсудили, как не сойти с ума на работе

10 октября - Всемирный день психического здоровья

Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в преддверии Всемирного дня психического здоровья, который отмечается с 1992 года при поддержке ВОЗ ежегодно 10 октября, состоялась тематическая конференция, на которой присутствовали представители медучреждений края и медицинского университета ТГМУ, сообщает корреспондент РИА VladNews. Специалисты обменялись опытом - как получать удовольствие от своей работы и обсудили проблемы психологического взаимодействия с пациентами.

Здоровье нации на 60% зависит от образа жизни каждого человека, отметила главврач КГБУЗ "Владивостокский клинико-диагностический центр" Анжела Кабиева. При этом, как рассказала специалист, одной из важных составляющих является стрессоустойчивость. Она сказала, что "это своеобразный иммунитет нашего сознания, восприятия мира, так называемый психологический барьер".

На это заведующая отделением психопрофилактики, психотерапии и медико-социальной помощи Лариса Дробот отметила, что стресс в том или ином виде всегда присутствует в жизни человека. Любое изменение во внешнем мире (вплоть до изменения температуры воздуха) вызывает в человеке напряжение. Однако "если человек эффективно удовлетворяет свои потребности и решает задачи, то его адаптационный механизм в рабочем порядке. Если начинает не справляться, и напряжение начинает расти, то человек входит в состояние дистресса".

Стрессам подвержены люди всех возрастов и профессий. И профессия медработника - одна из самых "нервных". Поэтому во Владивостоке в Тихоокеанском государственном медицинском университете с 2012 года запущена программа по адаптации студентов-первокурсников. Тренинги начинали с факультета «Клинической психологии», но сейчас участие принимают несколько факультетов: «Педиатрия», «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело», «Биохимия» и «Клиническая психология». Ребята находятся в глубоком погружении, начиная с первой недели адаптационного тренинга, который длится 6 дней по 6 часов, активно работают и участвуют в нем. Эффективность тренинга в успеваемости ребят, снижении проблем эмоциональной неуверенности, а также в снижении отчисляемости, в повышении сплоченности студенческих групп. Хотя изначально будущие врачи относились с недоверием ко всем психологическим тренингам, но увидели настоящий результат своей работы: что они готовы к взаимодействию с пациентами и разрешению сложных конфликтов.

Кроме того, многие медучреждения края проводят на регулярной основе психологические тренинги для своих сотрудников.