Леопардесса, названная Стивеном Сигалом, снова стала мамой

Королеву Борте с новым котенком "поймали" фотоловушки

Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Автоматические фотоловушки нацпарка «Земля леопарда» зафиксировали самку дальневосточного леопарда Leo 16F Королеву Борте в сопровождении котенка. Так оказалось, что леопардесса, получившая имя от голливудского актера Стивена Сигала, стала матерью уже во второй раз, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Американский актер, режиссер и продюсер Стивен Сигал стал хранителем молодой леопардессы Leo 16F в сентябре 2015 года во время визита во Владивосток. Актер назвал хищницу в честь первой жены Чингизхана Королевой Борте, которая помимо прочего была известна тем, что имела девять детей. Спустя несколько месяцев самка леопарда была зафиксирована сразу с тремя котятами.

Леопардессе удалось вырастить первое здоровое потомство, но она решила не останавливаться на достигнутом. При очередной проверке фотоловушек научные сотрудники обнаружили на снимках самку леопарда с маленьким котенком, а при сопоставлении пятен выяснили, что молодая мама перед ними – никто иная как Королева Борте.

«Как известно, котята дальневосточного леопарда ходят с матерью до возраста 13-14 месяцев, - рассказала Ирина Маслова, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по науке. - Время распада выводка после достижения котятами этого возраста зависит преимущественно от времени появления следующего потомства. Самки данного вида готовы к спариванию в конце осени – начале зимы, и как раз в эту пору где-то на склонах Синего Утёса состоялась свадебная встреча Борте с самцом. А осенью фотоловушкам удалось зафиксировать эту леопардессу уже с очередным потомством».

Таким образом, по словам Ирины Масловой, Борте продемонстрировала стратегию размножения, типичную для дальневосточного леопарда. Это в свою очередь говорит о наличии комфортных условий не только для обитания, но и для воспроизводства леопардов на территории нацпарка.

На серии снимков самка леопарда весело играет с котенком, а затем пара проходит перед камерой, при этом малыш нежно прижимается к матери. Ученые не исключают, что этот котенок не единственный детеныш Борте из последнего выводка. В момент съемки другие котята могли играть за пределами фокуса камеры. А, значит, существует вероятность, что их снимки мы увидим чуть позже.