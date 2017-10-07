Владивостокский горе-водитель размотал машину друга по тоннелю 11:07, 07 октября Владивостокский горе-водитель размотал машину друга по тоннелю
Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 7 октября 10:40, 07 октября Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 7 октября
Куда сходить во Владивостоке в эти выходные? 10:04, 07 октября Куда сходить во Владивостоке в эти выходные? (Адреса)
Новостная лента
Октябрь, 07 суббота
11:39
​Мэр Владивостока прокомментировал анекдотом увольнение Миклушевского
11:39
Семья врио губернатора Приморья: Какие доходы и что в собственности
11:39
Элита Приморья собралась в «Белом доме» Фото и Видео
11:07
Владивостокский горе-водитель размотал машину друга по тоннелю
10:40
Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 7 октября
10:04
Куда сходить во Владивостоке в эти выходные? Адреса
09:39
Игорь Пушкарев: Мы победили очереди в детские сады
09:17
Синоптики рассказали, что ждет Владивосток в эту субботу
09:02
Гороскоп на 7 октября
08:26
Сегодня во Владивостоке будет ограничено движение
07:36
В приморской столице отметили 120-летие со дня основания Дальневосточной железной дороги
06:23
Ремонт ливневой канализации временно ограничит движение по улице 3-й Гарнизонной
05:30
Заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева проверила ход капитального ремонта спортивных объектов
04:27
Движение транспорта по улице Пограничной будет временно закрыто в связи c ремонтом ливневой канализации
03:11
Почему шотландцы могут оказаться победителями каталонского референдума
02:20
Во Владивостоке с начала этого года повреждено и незаконно вырублено 2 693 дерева
01:00
Японские иномарки покорили отечественный авторынок
00:09
У Чечни отнимут миллионы
Октябрь, 06 пятница
23:36
Молодое дарование России живёт во Владивостоке: преподаватель ДШИ № 6 Александра Нуянзина стала лауреатом всероссийского конкурса
22:34
Фермерские овощи и фрукты приобретают горожане на центральной площади Владивостока
21:21
Владивостокский учитель физкультуры отмечен кубком и премией на закрытии Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017»
20:28
Автобусы маршрута № 1 во Владивостоке будут ходить до остановки «Седанка» на постоянной основе
19:06
МФЦ Владивостока увеличивают количество услуг и приглашают на работу специалистов по работе с клиентами
18:11
В Приморье создали оперативный штаб по борьбе с лесными пожарами
18:01
Жители Владивостока провожают экс-губернатора шуточными баннерами
17:59
Дальневосточники будут летать по «плоскому тарифу»
17:43
Индия заинтересована в фармацевтическом сотрудничестве с РФ
17:38
Как проходило знакомство с новым врио губернатора Приморья? Фото
17:34
На следующей неделе в Приморье вновь будет холодно
17:22
Минвостокразвития: Электронную визу во Владивосток оформили 3 тысячи иностранцев
17:09
Владивостокцев ждут теплые выходные
16:56
Синдзо Абэ приедет во Владивосток в 2018 году
16:42
Сегодня "Адмирал" принимает тольяттинскую "Ладу"
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4212 (151) от 06 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Приморье не всем по плечу
Городской жилфонд готов к холодам на 99,4 %
На вокзале – митинг, оркестр и буфет
Научные идеи – на стол народный
Отряд ТОФ отправился за тридевять земель
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Владивостокский горе-водитель размотал машину друга по тоннелю

Пятничные "покатушки" выльются парню в круглую сумму
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Владивостокский горе-водитель размотал машину друга по тоннелю: авария произошла в ночь на субботу в тоннеле со стороны Золотого моста в сторону улицы Некрасовской, сообщает РИА VladNews. По предварительным данным, в ДТП никто из людей не пострадал. Имуществу города причинен значительный ущерб. Кроме того, серьезные технические повреждения у автомобиля Субару Форестер, за рулем которого был виновник ДТП, а также у внедорожника Мицубиси Паджеро, с которым универсал столкнулся "на посошок".

По словам молодого человека, устроившего весь переполох, он ехал со стороны Чуркина с небольшой скоростью (не выше 60 километров в час). В какой-то момент парень не справился с управлением: авто заехало на бетонное ограждение, въехало в стену, по инерции его отбросило на дорогу, где произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлении Паджеро.

Характерно в этой ситуации то, что Субару не принадлежит виновнику ДТП: владелец машины - друг незадачливого молодого человека.

Похожие новости
Пьяный приморец изувечил щенка на глазах у падчерицы
16:24, 06 октября 2017 Пьяный приморец изувечил щенка на глазах у падчерицы

10-летняя девочка плакала и просили изувера прекратить

Житель Владивостока получил срок за избиение полицейского
15:01, 06 октября 2017 Житель Владивостока получил срок за избиение полицейского

Фигурант дела находился в состоянии алкогольного опьянения

С рейса «Петропавловск-Камчатский - Владивосток» полицейские сняли дебошира
14:36, 06 октября 2017 С рейса «Петропавловск-Камчатский - Владивосток» полицейские сняли дебошира

По данному факту проводится проверка

Огонь охватил двухэтажный жилой дом в Приморье
13:21, 06 октября 2017 Огонь охватил двухэтажный жилой дом в Приморье

В происшествии никто не пострадал

Приморский серийный грабитель предстанет перед судом
12:21, 06 октября 2017 Приморский серийный грабитель предстанет перед судом

Злоумышленнику грозит 6 лет тюрьмы

Приморец получил пожизненный срок за расстрел четырех человек
12:09, 06 октября 2017 Приморец получил пожизненный срок за расстрел четырех человек

Приговор вступил в законную силу

Пешеход погиб под колесами авто в Приморье
11:57, 06 октября 2017 Пешеход погиб под колесами авто в Приморье

В настоящее время по данному факту проводится проверка