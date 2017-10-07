Пятничные "покатушки" выльются парню в круглую сумму

Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Владивостокский горе-водитель размотал машину друга по тоннелю: авария произошла в ночь на субботу в тоннеле со стороны Золотого моста в сторону улицы Некрасовской, сообщает РИА VladNews. По предварительным данным, в ДТП никто из людей не пострадал. Имуществу города причинен значительный ущерб. Кроме того, серьезные технические повреждения у автомобиля Субару Форестер, за рулем которого был виновник ДТП, а также у внедорожника Мицубиси Паджеро, с которым универсал столкнулся "на посошок".

По словам молодого человека, устроившего весь переполох, он ехал со стороны Чуркина с небольшой скоростью (не выше 60 километров в час). В какой-то момент парень не справился с управлением: авто заехало на бетонное ограждение, въехало в стену, по инерции его отбросило на дорогу, где произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлении Паджеро.

Характерно в этой ситуации то, что Субару не принадлежит виновнику ДТП: владелец машины - друг незадачливого молодого человека.