Куда сходить во Владивостоке в эти выходные?

Программа культурных и спортивных мероприятий - вход свободный

Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

В эти выходные – 7 и 8 октября – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на пресс-службу городской администрации.

7 октября в 10:30 – очередное занятие в «Школе читателя» в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

7 октября в 12 часов – свободное общение на английском языке с директором благотворительного партнерства «Руки помощи»Фрэнсисом Ландиваром в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55). Вход свободный.

7 октября в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

7 октября в 14 часов – творческая мастерская «Я принёс тебе сказку про тигра» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

7 октября в 16 часов – круглый стол «Техноурбанистика: как электронная музыка перевернула города» и дискуссия с главным редактором сайта «Афиша Daily» Екатериной Дементьевой в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55). Вход свободный.

7 октября в 16 часов – уроки английского языка для детей 5-7 лет в рамках проекта «English corner» в библиотеке № 6 (ул. Калинина, 21, тел. 227-84-10) и в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96).Вход свободный.

8 октября в 11:30 – занятие в клубе китайского языка в центральной библиотеке им. А.П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48, тел. 236-17-70). Вход свободный.

8 октября в 12 часов – игротека «По страницам детских журналов» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

8 октября в 14 часов – арт-час «Мы живем в Цветочном городе» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

8 октября в 16 часов – лекция «Сиэтл: дух времени», которую прочтёт соорганизатор фестиваля «Beat Weekend», журналист, главный редактор журнала о современной музыке «Soundcheck» Пётр Полещук, в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55). Вход свободный.

Спортивные мероприятия

7 и 8 октября в 10 часов – во Владивостоке состоится первенство России по самбо среди юношей и девушек. Местом проведения соревнований станет кампус ДВФУ (корпус S) на острове Русский. Вход свободный.