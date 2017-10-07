В приморской столице отметили 120-летие со дня основания Дальневосточной железной дороги

И.о. главы города вручил благодарственные письма и подарки

Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Юбилей Дальневосточной железной дороги отметили в пятницу, 6 октября, во Владивостоке. Она начала свою работу 120 лет назад. На железнодорожном вокзале состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому событию. Исполняющий обязанности главы краевой столицы Константин Межонов поздравил с праздником ветеранов и работников железнодорожного транспорта, а также всех присутствующих горожан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«120 лет назад была открыта Уссурийская железная дорога, которая положила начало Дальневосточной железной дороге и всей Транссибирской магистрали – самой протяженной в мире. Она с самого начала стала главным двигателем социально-экономического развития Дальнего Востока, расширения внешнеторговых связей, усиления стратегического влияния Владивостока. Именно благодаря прокладке железной дороги на карте страны появились многие новые населенные пункты. И сегодня, спустя 120 лет, железная дорога – основная транспортная опора экономической политики нашей страны, – обратился к присутствующим Константин Межонов. – Благодаря вам, Владивостокское отделение является ключевым подразделением ДВЖД. Желаю каждому из вас активного жизненного и трудового тонуса и поступательного развития. Ритмичной вам работы и дальнейшего роста объемов перевозок. Продолжайте идти в ногу со временем и даже опережайте его. На целых 120 лет».

И.о. главы города вручил благодарственные письма и подарки от администрации Владивостока коллективу Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», в том числе заместителю начальника Дальневосточной железной дороги Андрею Ваулину.

Рядом с памятником первому электропоезду для всех пришедших на празднование 120-летия Дальневосточной железной дороги был организован концерт.

Кроме этого, здесь же была организована книжная выставка, где можно было приобрести уникальные издания. Например, книги, посвященные трудовому подвигу железнодорожников в годы Великой Отечественной войны, а также деятельности первого министра железных дорог Пётра Мельникова ивыдающегося академика Владимира Образцова.На память можно было приобрести очерки Зосима Крейниса «Железные дороги в городе – на земле и под землей…», «Как поезда самолеты догоняли» и другую литературу, а также тематические открытки.

В рамках праздника работала и выставка творчества работников железнодорожного транспорта.

«Изюминкой» праздника стал настоящий парад железнодорожной техники, а открыла его ручная путеводная тележка. Она является родоначальником железнодорожного транспорта в России.

Среди представленной техники – паровоз «Л», главным конструктором которого был Лев Лебединский. Этот паровоз специалисты называли одним из лучших в Советском Союзе. Среди железнодорожников и любителей железных дорог за ним закрепились прозвища «Лебедянка» и «Лебедь».

«Участником» парада стал и грузопассажирский тепловоз 2М62У. Тепловозы данной серии работают на железных дорогах Венгрии, Германии, Монголии, Польши и Северной Кореи. На Дальнем Востоке, а также на Белорусской железной дороге тепловоз получил прозвище «Муха».

Отметим, Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД» является основой транспортной системы Дальневосточного региона России. Эксплуатационная длина – 6 795,5 км. Численность работников холдинга в границах дороги составляет около 80 тысяч человек. Ежегодно перевозит около 20 млн. пассажиров. Территориально дорога делится на регионы обслуживания: Хабаровский, Владивостокский, Комсомольский, Тындинский, Сахалинский.