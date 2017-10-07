Ремонт ливневой канализации временно ограничит движение по улице 3-й Гарнизонной

Будет организован объезд

Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по прокладке сетей ливневой канализации по улице 3-й Гарнизонной будет временно ограничено движение и парковка транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог:

- с 00 часов 9 октября до 23 часов 59 минут 31 октября по улице 3-й Гарнизонной в районе дома № 33б, стр. 21 по улице Воропаева;

- с 00 часов 1 ноября до 23 часов 59 минут 30 ноября по улице 3-й Гарнизонной от дома № 33б, стр. 15 по улице Воропаева до дома № 2 по улице Ватутина;

- с 00 часов 1 декабря до 23 часов 59 минут 30 декабря по улице 3-й Гарнизонной от дома № 2 по улице Ватутина до дома № 12 по улице Нейбута.

На время проведения работ по прокладке сетей ливневой канализации объезд будет осуществляться по улицам 3-й Гарнизонной, Ватутина, Нейбута и Воропаева.