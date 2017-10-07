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Общество

Заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева проверила ход капитального ремонта спортивных объектов

Среди них – хоккейные коробки, спортивные площадки в разных районах города и теннисный корт
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается капитальный ремонт шести муниципальных спортивных сооружений. Среди них – хоккейные коробки, спортивные площадки в разных районах города и теннисный корт. Ход работ на объектах в четверг, 5 октября, проверила заместитель главы города Наталья Мальцева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В ходе проверки подрядчики рассказали представителям администрации Владивостока, что ремонтные работы на хоккейных коробках уже завершены и рабочие готовы приступить к их заливке, как только наступят минусовые температуры воздуха.

Одним из первых объектов проверки стала хоккейная коробка на Русской, 86. Здесь был произведен демонтаж изношенного покрытия и старых бортов, проведены дренажные работы, установлены современные пластиковые борта с ограждениями, построена зона ожидания игроков. Кроме того, на хоккейной коробке установили новые опоры освещения.

На хоккейной площадке на улице Борисенко, 58 также демонтировали старое изношенное покрытие и старые борта, провели дренажные работы, установили современные пластиковые борта с ограждениями и опоры освящения. Плюс ко всему хоккейная коробка была увеличена в размерах: для этого выполнили работы по отсыпке склонов и строительству подпорной стены высотой 3,5 метра, прилегающей к сооружению. Также на хоккейной коробке установили баскетбольные кольца для использования ее в теплое время года.

Кроме того, Наталья Мальцева побывала на теннисном корте по адресу Кутузова, 3а, на спортивных площадках на Громова, 12 и Славянской, 17, и настоятельно рекомендовала подрядчику – компании ООО «Технострой», чьи специалисты выполняют работы на этих объектах, ускорить темп работ, чтобы завершить их уже в текущем месяце.

Так, на теннисном корте была выполнена масштабная работа по демонтажу старого изношенного покрытия, отсыпке щебня, установке столбов с оградительной сеткой и оснований для опор освещения. Здесь уже завершен процесс укладки асфальта и продолжаются работы по установке стенки и сетки для тренировок, а также ожидается прибытие специального покрытия для теннисных кортов «хард».

На спортивной площадке на улице Громова, 12 была произведена отсыпка щебня, установлены оградительные столбы и уложено новое асфальтовое покрытие. Ведутся работы по установке оградительной сетки, опор с освещением, после чего будет произведен монтаж колец для игры в баскетбол и ворот для мини-футбола.

На Славянской, 17 подрядчики также завершили укладку асфальтового покрытия. Ведутся активные работы по установке оградительной сетки, после чего будет произведен монтаж спортивного инвентаря (баскетбольных колец и ворот для мини-футбола) и освещения. Кроме того, здесь установлена подпорная стена для удержания массива грунта от обрушения.

Процесс укладки асфальта завершен и на спортплощадке на Русской, 13. В ближайшие дни подрядчик приступит к монтажу оградительной сетки. После этого будут установлены баскетбольные кольца и ворота для мини-футбола.

По словам Натальи Мальцевой, на всех спортивных площадках необходимо нанести разметку для игры в баскетбол и мини-футбол, а на площадке по адресу Громова, 12, по просьбе жителей, еще и установить дополнительную калитку.

Как отмечают в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, долгое время эти объекты находились в ненадлежащем состоянии, а некоторые и вовсе в полуразрушенном виде. После того, как удалось предусмотреть деньги в бюджете, подрядчик приступил к работам.

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