Движение транспорта по улице Пограничной будет временно закрыто в связи c ремонтом ливневой канализации

Планируется, что работы завершатся к 15 октября

Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Сегодня ночью на улице Пограничной в районе домов №10 и 12 начнутся работы по ремонту сети ливневой канализации. В связи с этим, движение автотранспорта по улице Пограничной будет закрыто. Объезд будет осуществляться по улицам Батарейной, Западной, Пологой, Алеутской и Лесному переулку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, ливневой коллектор на улице Пограничной был разрушен ливневыми осадками. Подрядной организации ООО «Автобан-ДВ» предстоит выполнить большой объем работ в сжатые сроки, а именно – проложить трубу под проезжей частью сечением 1000 миллиметров. Планируется, что работы завершатся к 15 октября.