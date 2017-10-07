Жители Владивостока провожают экс-губернатора шуточными баннерами 18:01, 06 октября Жители Владивостока провожают экс-губернатора шуточными баннерами
Как проходило знакомство с новым врио губернатора Приморья? 17:38, 06 октября Как проходило знакомство с новым врио губернатора Приморья? (Фото)
Миклушевский выступил с прощальной речью в 15:07, 06 октября Миклушевский выступил с прощальной речью в "Белом доме" (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 07 суббота
05:34
​Мэр Владивостока прокомментировал анекдотом увольнение Миклушевского
05:34
Семья врио губернатора Приморья: Какие доходы и что в собственности
05:34
Элита Приморья собралась в «Белом доме» Фото и Видео
05:30
Заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева проверила ход капитального ремонта спортивных объектов
04:27
Движение транспорта по улице Пограничной будет временно закрыто в связи c ремонтом ливневой канализации
03:11
Почему шотландцы могут оказаться победителями каталонского референдума
02:20
Во Владивостоке с начала этого года повреждено и незаконно вырублено 2 693 дерева
01:00
Японские иномарки покорили отечественный авторынок
00:09
У Чечни отнимут миллионы
Октябрь, 06 пятница
23:36
Молодое дарование России живёт во Владивостоке: преподаватель ДШИ № 6 Александра Нуянзина стала лауреатом всероссийского конкурса
22:34
Фермерские овощи и фрукты приобретают горожане на центральной площади Владивостока
21:21
Владивостокский учитель физкультуры отмечен кубком и премией на закрытии Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017»
20:28
Автобусы маршрута № 1 во Владивостоке будут ходить до остановки «Седанка» на постоянной основе
19:06
МФЦ Владивостока увеличивают количество услуг и приглашают на работу специалистов по работе с клиентами
18:11
В Приморье создали оперативный штаб по борьбе с лесными пожарами
18:01
Жители Владивостока провожают экс-губернатора шуточными баннерами
17:59
Дальневосточники будут летать по «плоскому тарифу»
17:43
Индия заинтересована в фармацевтическом сотрудничестве с РФ
17:38
Как проходило знакомство с новым врио губернатора Приморья? Фото
17:34
На следующей неделе в Приморье вновь будет холодно
17:22
Минвостокразвития: Электронную визу во Владивосток оформили 3 тысячи иностранцев
17:09
Владивостокцев ждут теплые выходные
16:56
Синдзо Абэ приедет во Владивосток в 2018 году
16:42
Сегодня "Адмирал" принимает тольяттинскую "Ладу"
16:38
Политолог: Новый врио будет договариваться с элитами Приморья Эксклюзив
16:24
Пьяный приморец изувечил щенка на глазах у падчерицы
16:12
Выставка российских художников открывается в Харбине Фото
16:01
Во Владивостоке в четверг произошло 70 ДТП Эксклюзив
15:50
Два японских корабля посетят с визитом вежливости Владивосток
15:38
В приморском Сафари-парке появились малыши белки-летяги Видео
15:26
Афиша культурных событий Приморья с 7 по 13 октября
15:14
Андрей Тарасенко: Спасибо Путину Видео
15:13
ФСБ: Установлены личности россиян, устроивших вал звонков о лжеминированиях
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4212 (151) от 06 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Приморье не всем по плечу
Городской жилфонд готов к холодам на 99,4 %
На вокзале – митинг, оркестр и буфет
Научные идеи – на стол народный
Отряд ТОФ отправился за тридевять земель
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Движение транспорта по улице Пограничной будет временно закрыто в связи c ремонтом ливневой канализации

Планируется, что работы завершатся к 15 октября
Фото: mup-uis.ru Фото: mup-uis.ru
Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Сегодня ночью на улице Пограничной в районе домов №10 и 12 начнутся работы по ремонту сети ливневой канализации. В связи с этим, движение автотранспорта по улице Пограничной будет закрыто. Объезд будет осуществляться по улицам Батарейной, Западной, Пологой, Алеутской и Лесному переулку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, ливневой коллектор на улице Пограничной был разрушен ливневыми осадками. Подрядной организации ООО «Автобан-ДВ» предстоит выполнить большой объем работ в сжатые сроки, а именно – проложить трубу под проезжей частью сечением 1000 миллиметров. Планируется, что работы завершатся к 15 октября.

Похожие новости
Во Владивостоке с начала этого года повреждено и незаконно вырублено 2 693 дерева
02:20, 07 октября 2017 Во Владивостоке с начала этого года повреждено и незаконно вырублено 2 693 дерева

Максимальное количество вырубленных деревьев в этом году обнаружено в районе дома № 135 по ул. Нейбута

Молодое дарование России живёт во Владивостоке: преподаватель ДШИ № 6 Александра Нуянзина стала лауреатом всероссийского конкурса
23:36, 06 октября 2017 Молодое дарование России живёт во Владивостоке: преподаватель ДШИ № 6 Александра Нуянзина стала лауреатом всероссийского конкурса

Проводится конкурс среди молодых людей в возрасте от 13 до 19 лет

Фермерские овощи и фрукты приобретают горожане на центральной площади Владивостока
22:34, 06 октября 2017 Фермерские овощи и фрукты приобретают горожане на центральной площади Владивостока

Порядка 300 товаропроизводителей и фермеров представят свою продукцию

Автобусы маршрута № 1 во Владивостоке будут ходить до остановки «Седанка» на постоянной основе
20:28, 06 октября 2017 Автобусы маршрута № 1 во Владивостоке будут ходить до остановки «Седанка» на постоянной основе

Эксперимент с продлением маршрута стартовал 7 августа

МФЦ Владивостока увеличивают количество услуг и приглашают на работу специалистов по работе с клиентами
19:06, 06 октября 2017 МФЦ Владивостока увеличивают количество услуг и приглашают на работу специалистов по работе с клиентами

Резюме следует направлять по адресу: staff@mfcvl.ru

В Приморье создали оперативный штаб по борьбе с лесными пожарами
18:11, 06 октября 2017 В Приморье создали оперативный штаб по борьбе с лесными пожарами

За минувшие сутки было потушено 5 пожаров

Жители Владивостока провожают экс-губернатора шуточными баннерами
18:01, 06 октября 2017 Жители Владивостока провожают экс-губернатора шуточными баннерами

По дороге в аэропорт неизвестные разместили "прощальный" рекламный плакат, посвящённый отъезду Владимира Миклушевского