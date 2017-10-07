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Общество

Во Владивостоке с начала этого года повреждено и незаконно вырублено 2 693 дерева

Максимальное количество вырубленных деревьев в этом году обнаружено в районе дома № 135 по ул. Нейбута
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

С начала 2017 года сотрудники управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока выявили 2 389 незаконно вырубленных и 304 повреждённых дерева. Таковы данные на пятницу, 6 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Самые массовые факты незаконного уничтожения и повреждения деревьев – более 300 единиц в каждом случае – выявлены на улицах Катерной, Яхтовой и Нейбута.

Максимальное количество вырубленных деревьев в этом году обнаружено в районе дома № 135 по ул. Нейбута. Здесь без разрешения на снос зеленых насаждений было вырублено и повреждено 732 дерева.

Материалы проверок направлены для дальнейшего разбирательства в правоохранительные и надзорные органы.

Для справки

Куда обращаться по фактам незаконной вырубки зеленых насаждений? В первую очередь в дежурную часть УМВД РФ по городу Владивостоку. Телефоны: 02 (если набирать со стационарного телефона) и 002 (с мобильного). Затем информацию необходимо сообщить в управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока по телефонам 2614-371 и 2614-272, а также оставить обращение через интернет-приемную администрации города Владивостока

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