Сегодня во Владивостоке будет ограничено движение

В приморской столице состоится закрытие байкерского сезона

Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 7 октября, с 11 до 12 часов во Владивостоке состоится закрытие байкерского сезона. В этот день байкерские клубы соберутся на острове Русский в ДВФУ на Университетской набережной. Жители и гости города смогут сфотографироваться на фоне мотоциклов и пообщаться с представителями этой субкультуры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

После мероприятия состоится организованный выезд байкеров за город. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении закрытия байкерского сезона будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств по Университетскому проспекту с 11:50 до 12:30от дома № 10, корпуса 6 поселка Аякс до дома №15 поселка Аякс острова Руский.

На данный период времени в субботу, 7 октября, будет организован объезд транспорта по Университетскому проспекту.

Отметим, заезд на Университетскую набережную для байкеров будет организован с 10 до 10:30 через северное КП ДВФУ.