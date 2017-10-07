Почему шотландцы могут оказаться победителями каталонского референдума

Господин Кэмерон присоединился почти к каждому националистическому спросу

Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

В прошлые выходные шотландцы присутствовали на референдуме в Барселоне. Контингент членов SNP Youth [Молодые шотландцы за независимость — Young Scots for Independence] был встречен бурными аплодисментами, когда они появились на митинге в честь референдума. Трисия Марвик, старший чиновник SNP, обратилась к собравшейся толпе, а первый премьер-министр Шотландии Алекс Салмонд выступил в эфире каталонского телевидения.

Но если близость между SNP и каталонским движением за независимость очевидна, то контраст между ответами правительств в Мадриде и Вестминстере вряд ли может быть более резким, пишет британское издание The Times.

Столкнувшись со своей собственной «сепаратистской» угрозой в 2011 году на выборах в Холируд, реакция Дэвида Кэмерона была образной и спокойной по сравнению с почти невероятно низкими стандартами правительства Мариано Рахоя в Мадриде.

Господин Кэмерон присоединился почти к каждому националистическому спросу. Написал собственный вариант бюллетеня и выбрал собственную дату. Таким образом звук жалоб и протестов был приглушен.

В минувшие выходные на избирательных участках в Барселоне, когда каталонцы наблюдали за тем, как их сограждан избивают испанские полицейские, «британский путь» получил теплую похвалу. «Они играли честно и увидели справедливость», — цитирует газета одного из сторонников независимости Каталонии.

SNP проиграла свой референдум, но после голосования в 2014 году Шотландия получила значительные финансовые полномочия. Никто не подвергался нападению со стороны полиции, и не было никаких резиновых пуль или слезоточивого газа.

Шотландия теперь устанавливает свой подоходный налог и подвергается критике со стороны лейбористов за использование своих полномочий для налогообложения и расходов на здравоохранение и образование.

В Каталонии налогообложение остается, пожалуй, самой большой причиной раздора. В 1980-х годах, в ответ на вооруженные сепаратистские движения, в странах Басков и Наварры были предоставлены более широкие права, в том числе автономия, для принятия решения о том, какая часть их налога должна быть передана центральному испанскому правительству.

Но вместе с остальной частью Испании примерно половина налогового режима Каталонии определяется Мадридом, а огромные суммы, по оценкам избирателей, составляют 15 миллиардов фунтов стерлингов и широко используются для субсидирования общественных услуг по всей Испании.

Государственные расходы в Великобритании в настоящее время работают в интересах Шотландии. Самые последние данные показывают, что государственные расходы в Шотландии составляют 71,2 млрд. фунтов стерлингов. Кроме того, соцвыплаты на человека на 1 437 фунтов стерлингов превышают средний показатель по Великобритании.

Никола Стерджон, лидер SNP, является националистом, который считает, что Шотландия будет независимой. Но ее планы по проведению еще одного референдума были приостановлены после всеобщих выборов, когда SNP потерял 500 000 голосов и треть мест в Вестминстере.

Каталонская борьба и всплеск поддержки ее независимости все же может стать стимулом для SNP.

Источник: morning-herald.net