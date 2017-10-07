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Культура

Японские иномарки покорили отечественный авторынок

Сотрудники «АВТОСТАТа» проводили поиск самых популярных моделей на рынке.
Фото: liveinternet.ru Фото: liveinternet.ru
Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Специалисты из «АВТОСТАТа» с начала года проводили исследование состояния автопарка в стране. По их данным, на 1 июля 2017 года, лидирующую позицию заняли машины японского производства.

Если верить полученным результатам, то в середине лета в России числилось порядка 25 млн иномарок. Больше трети (37%) от этого числа приходилось на японские автомобили. Таким образом, около 9,4 млн легковых машин на российских дорогах из страны Восходящего Солнца. Любопытно, что второе место в рейтинге заняла техника из другой азиатской страны – Южной Кореи. Они продали россиянам 4,3 млн машин. А вот немецкие автомобили оказались только на третьей строчке с 4,2 млн проданных иномарок.

Если подробней разбирать итоговый ТОП-продаж, то американские марки тоже весьма популярны у населения – 3,1 млн экземпляров. Французские производители смогла реализовать только 2,1млн копий. Немало имеется чешских машин – 700 000 штук. А вот китайские концерны смогли поставить только 550 000 автомобилей. Скорее всего отставание производителей из КНР связанно с их недавним появлением на отечественном рынке и недоверием среди водителей.

Чуть ранее, сотрудники «АВТОСТАТа» проводили поиск самых популярных моделей на рынке.

Источник: the-avto.ru

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