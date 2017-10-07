У Чечни отнимут миллионы

Если и дальше продолжится практика урезания бюджета, республика не сможет развиваться

Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Правительство отказалось от прошлогодних планов увеличить в 2018 году бюджетные расходы на развитие Северного Кавказа. Согласно проекту федерального бюджета, в 2018–2019 годы расходы на соответствующую госпрограмму сократятся на примерно 111 млн руб. по сравнению с текущим годом. Вместо предполагавшегося годом ранее роста ассигнований меньше денег получит Чечня. Между тем президент республики Рамзан Кадыров настаивает на увеличении финансирования из федерального центра.

Через неделю, 15 октября, правительство должно отчитаться перед президентом о «возможности увеличить объем финансирования государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года при формировании проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Но из проекта бюджета, одобренного правительством на заседании 18 сентября и внесенного в Госдуму 29 сентября, следует, что дополнительных денег на госпрограмму в бюджете не нашлось. Наоборот, расходы на нее, по сравнению с текущим годом, уменьшаются в 2018 году на 21 млн руб и на 90,1 млн руб в 2019 году.

Общая стоимость госпрограммы на 2018 год в проекте бюджета оценена в 14,1 млрд руб на 2018 год и 13,6 млрд руб на 2019 год.

Президент России Владимир Путин предложил правительству рассмотреть возможности увеличения финансирования Северного Кавказа год назад, во время обсуждения тогда еще проекта бюджета на 2017–2019 годы. Президент Чечни Рамзан Кадыров тогда раскритиковал проект федерального бюджета.

«Возникает много вопросов. Нас не может устраивать предлагаемый Минфином РФ вариант проекта бюджета», — писал в сети Instagram Кадыров. Он утверждал, что к другим регионам правительство относится более справедливо, чем к Чечне.

Если и дальше продолжится практика урезания бюджета, республика не сможет развиваться, нам не удастся выполнить взятые на себя социальные обязательства», — указывал он.

Однако по сравнению с прошлогодними планами, структура госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в бюджете на 2018 – 2020 годы изменилась не в пользу Чеченской республики.

В следующем году чеченская подпрограмма сокращается на 99 млн руб по сравнению с уровнем финансирования, запланированным в прошлогоднем трехлетнем бюджете. А подпрограмма развития туристического кластера в Северо–Кавказском федеральном округе будет финансироваться на 135 млн руб. меньше прошлогоднего плана.

Часть денег в бюджете перераспределена в пользу подпрограммы развития Дагестана — ее финансирование выросло на 45,9% по сравнению с прошлогодним планом. Дополнительные расходы Дагестана связаны с переселением жителей сел Храх–Уба и Урьян–Уба Азербайджанской Республики на территорию Республики Дагестан. Так происходит перемещение лакского населения Новолакского района на новое место жительства, сообщается в материалах к бюджету.

Из тех же материалов следует, что расходы на Чеченскую республику уменьшаются также за счет программ переселения. В Чечне переселяют граждан, проживающих в оползневых зонах. Но это переселение теперь будет финансироваться из другой госпрограммы под названием «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», общий размер финансирования которой на ту же сумму не увеличился. Кроме того, с 2018 года «комфортное жилье» попало в «пилотные» госпрограммы. Их правительство собирается реализовывать новыми проектными методами, детали которых еще пока не определены.

Кроме прямых расходов на Чеченскую республику, правительство решило сокращать расходы и на другие подпрограммы Северо-Кавказского федерального округа.

Разрекламированный в прошлые годы проект по созданию «инновационного медицинского кластера и развитию инвестиционной среды в Северо-Кавказском федеральном округе» в 2018 году будет профинансирован на 130,3 млн руб меньше запланированных. Причина в «отсутствии необходимой проектной документации». Заодно правительство на 2% сократило расходы и на «инфраструктуру государственной информационной политики» в округе.

В этом бюджетном цикле Кадыров на Минфин в Instagram не жаловался. Через соцсеть 27 сентября он объявил о «плодотворной» встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком. На этой встрече глава Чечни просил увеличить дотации из-за высоких темпов роста рождаемости в регионе. В бюджете, который находится в Госдуме, эти предложения пока не отразились.

В Минфине и Минэкономразвития «Газете.Ru» сообщили, что проблемами формирования госпрограммы Северо-Кавказского федерального округа в правительстве занимается министерство по делам Северного Кавказа. Комментарий от этого министерства на момент написания заметки не поступил.