Жители Владивостока провожают экс-губернатора шуточными баннерами

По дороге в аэропорт неизвестные разместили "прощальный" рекламный плакат, посвящённый отъезду Владимира Миклушевского

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Сегодня на одном из рекламных щитов, размещённых вдоль построенной к Саммиту АТЭС трассы, ведущей в международный аэропорт "Кневичи", появился довольно необычный баннер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на соцсети.

На белом фоне изображение известного мультипликационного героя Микки-Мауса соседствует с надписью "GO HOME", что означает "отправляйся домой".

В социальных сетях уже идёт активное обсуждение данной акции. Пользователи инстаграма, в частности, считают, что таким образом неизвестные жители Владивостока решили попрощаться с экс-губернатором края Владимиром Миклушевским, отправленным на этой неделе в отставку указом президента России Владимира Путина.

Напомним, Миклушевский сообщил, что собирается вернуться в Москву. По информации агентства, отъезд бывшего губернатора должен состояться уже в эти выходные. Учитывая созвучие имени мультяшного героя и фамилии губернатора, а также место размещения баннера, пользователи соцсетей решили, что таким образом жители Владивостока "прощаются" с непопулярным чиновником.