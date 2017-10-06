Молодое дарование России живёт во Владивостоке: преподаватель ДШИ № 6 Александра Нуянзина стала лауреатом всероссийского конкурса

Проводится конкурс среди молодых людей в возрасте от 13 до 19 лет

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Преподаватель детской школы искусств № 6 Александра Нуянзина стала лауреатом 3-й премии ежегодного общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в номинации «Хореографическое искусство». Конкурс, учреждённый Министерством культуры Российской Федерации, состоялся в Москве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Проводится конкурс среди молодых людей в возрасте от 13 до 19 лет, которые в процессе обучения достигли высоких результатов и являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и олимпиад.

Александра Нуянзина – выпускница, а ныне преподаватель детской школы искусств № 6, хореографией и балетом занимается с пяти лет. В 2013 году награждена знаком «Золотая лира» за отличие в учебе. За годы учёбы Александра Нуянзина участвовала и становилась лауреатом и победителем всевозможных конкурсов. Среди них – ХI краевой хореографический конкурс «Радуга танца», Дальневосточный конкурс хореографического искусства «Танцевальный прибой», международный конкурс в области хореографического искусства «Grand Premium», международный конкурс «Наследие Терпсихоры».

Кроме того, вместе с воспитанницами детской школы искусств № 6 Александра Нуянзина выходит на сцену в спектаклях «Парижская жизнь», «Крейсера» Приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького, участвует в оперетте «Сильва» в Приморской краевой филармонии.