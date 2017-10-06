Фермерские овощи и фрукты приобретают горожане на центральной площади Владивостока

Порядка 300 товаропроизводителей и фермеров представят свою продукцию

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Картофель и капуста, перец и лук, арбузы и виноград – свежий приморский урожай привезли на центральную площадь Владивостока. Сегодня, 6 октября, здесь развернулась продовольственная ярмарка. Порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья представляют на ярмарке свою продукцию.

Сотни горожан приобретают на ярмарке фермерские овощи и фрукты, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные, кондитерские изделия от товаропроизводителей.

Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе – с весны до глубокой осени – проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

В субботу, 7 октября, ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.