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Общество

Фермерские овощи и фрукты приобретают горожане на центральной площади Владивостока

Порядка 300 товаропроизводителей и фермеров представят свою продукцию
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Картофель и капуста, перец и лук, арбузы и виноград – свежий приморский урожай привезли на центральную площадь Владивостока. Сегодня, 6 октября, здесь развернулась продовольственная ярмарка. Порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья представляют на ярмарке свою продукцию.

Сотни горожан приобретают на ярмарке фермерские овощи и фрукты, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные, кондитерские изделия от товаропроизводителей.

Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе – с весны до глубокой осени проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

 В субботу, 7 октября, ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.

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