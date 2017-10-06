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Владивостокский учитель физкультуры отмечен кубком и премией на закрытии Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017»

Стаж его педагогической работы составляет 37 лет
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Закрытие Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017» состоялось в Кремле в День учителя, 5 октября. В ходе торжественной церемонии были награждены победители и лауреаты конкурса со всей страны. Учителю физкультуры из Владивостока Валерию Думлеру вручен специальный приз имени Геннадия Селезнева «За настойчивость в достижении цели». Награду, которая включает в себя кубок и премию в размере 100 тысяч рублей, вручили главный редактор «Учительской газеты» Петр Положевеци глава комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Зинаида Драгункина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Напомним, Валерий Думлер преподает физкультуру и основы безопасности жизнедеятельности в школе № 82. Стаж его педагогической работы составляет 37 лет. В этом году педагог вошел в тройку призеров на городском этапе конкурса «Учитель года», а затем на краевом этапе занял первое место.

«Я хочу видеть своих учеников успешными в учебе и будущей взрослой жизни. И это стремление побуждает меня к работе над собой, ведь нельзя научить тому, чего не знаешь сам. Я давно определил главный принцип в работе учителя – обучать и воспитывать собственным примером», говорит Валерий Думлер.

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