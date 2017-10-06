Эксперимент с продлением маршрута стартовал 7 августа

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

С сегодняшнего дня, 6 октября, автобусы маршрута № 1 во Владивостоке будут ходить до остановки «Седанка» на постоянной основе. Об этом сообщает управление транспорта администрации города. Такое решение принято после изучения пассажиропотока на маршруте, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Эксперимент с продлением маршрута стартовал 7 августа. С такой просьбой в управление транспорта не раз обращались пассажиры. Пойдя навстречу пожеланиям, было принято решение на два месяца продлить маршрут и вместо остановки «Академическая» сделать конечной «Седанку». Пассажиры нововведение восприняли положительно, о чем свидетельствовали многочисленные телефонные звонки и обращения в управление транспорта. При этом не нарушился интервал движения автобусов, так как автотранспортное предприятие, обслуживающее маршрут, смогло вывести на него несколько дополнительных машин.

Эксперимент признан успешным. В реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом внесены изменения в наименование маршрута. Сегодня он значится как «Седанка – Окатовая – Змеинка».