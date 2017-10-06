Владивостокцев ждут теплые выходные

В воскресенье возможен небольшой дождь

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 октября, в Приморье на западе края не исключены небольшие дожди. Воздух прогреется до +15…+22 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В ближайшие выходные синоптическая ситуация в Приморском крае будет не стабильной. Завтра Приморье окажется в зоне фронтальных разделов циклона, который с Китая сместится на Хабаровский край, местами пройдут небольшие дожди. Фон температур воздуха по-прежнему останется высоким. Ночью +9…+14 °C, на северо-востоке местами до 0 °C. Днем воздух прогреется до +15…+24 °C.

В воскресенье, 8 октября, на Приморье выйдет циклон с Китая. Ночью его фронтальные разделы подойдут к границам края, в отдельных районах начнутся дожди. Днем циклон будет смещаться над Приморьем, дожди распространятся на всю территорию края. Температурный фон сохранится на прежнем уровне.

Во Владивостоке в субботу осадков не ожидается. Ночью +12…+15 °C, днем до +18…+20 °C. В воскресенье преимущественно без осадков, лишь к концу дня возможен слабый дождь. Ночная температура без изменений, а дневная понизится на 2–4 градуса.