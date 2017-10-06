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Политолог: Новый врио будет договариваться с элитами Приморья

Руководитель Дальневосточного отделения Российской ассоциации политических консультантов прокомментировал смену власти в крае
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Ведущие политологи Дальнего Востока продолжают комментировать РИА VladNews отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

Даниил Ермилов, руководитель Дальневосточного отделения Российской ассоциации политических консультантов (РАПК):

"Отставку губернатора Приморского края, стоит в первую очередь рассматривать в контексте предстоящих выборов Президента. Это главные выборы страны, определяющие степень готовности регионов к дальнейшей работе в принципе и, как следствие, отношение избирателей к предлагаемому курсу ключевого кандидата.

С глобальной точки зрения, выборы Президента России это масштабное публичное мероприятие, к которому будет приковано пристальное внимание международной общественности.

В этих условиях задача выборов в принципе не может решаться технологиями "сухой явки" вызывающими множественные публичные скандалы. Что же жители прочитали в СМИ и соц сетях о прошедших выборах? А каких результатов достигла Единая Россия? Произвели анализ, взвесили риски и приняли решение.

В ближайшее время стоит ожидать активного переговорного процесса между ВРИО и местными элитами, и им всем есть о чем договориться. Напомню - на момент снятия Дарькина, предвыборная машина уже была отстроена, и снятие губернатора не оказало особого влияния. Сейчас все надо строить заново и времени мало. Что касается жизни граждан, то она имеет все шансы на некоторое улучшение, конфликты, сковывавшие развитие региона, будут обнулены, а это повлечет за собой импульс к развитию".

Как ранее сообщало РИА VladNews, экс-губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 6 октября, выступил с прощальной речью на представлении нового временно исполняющего обязанности главы региона Андрея Тарасенко.

Губернатор рассказал о новом месте работы в Москве, поблагодарил всех, кто с ним работал и пожелал удачи новому врио.

От также отметил, как много сделал для Приморского края на посту губернатора, и сказал, что новому главе нужно достойно завершить работу по многим начатым проектам.

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