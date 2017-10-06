Андрей Тарасенко: Спасибо Путину 15:14, 06 октября Андрей Тарасенко: Спасибо Путину
Миклушевский выступил с прощальной речью в 15:07, 06 октября Миклушевский выступил с прощальной речью в "Белом доме" (Эксклюзив)
Трутнев объявил о прекращении полномочий Владимира Миклушевского 14:42, 06 октября Трутнев объявил о прекращении полномочий Владимира Миклушевского
Новостная лента
Октябрь, 06 пятница
16:23
Семья врио губернатора Приморья: Какие доходы и что в собственности
16:23
Навальный подготовил подарок на день рождения Владимира Путина
16:23
Игорь Пушкарев: Власти Приморского края устраивают беспредел
16:12
Выставка российских художников открывается в Харбине Фото
16:01
Во Владивостоке в четверг произошло 70 ДТП Эксклюзив
15:50
Два японских корабля посетят с визитом вежливости Владивосток
15:38
В приморском Сафари-парке появились малыши белки-летяги Видео
15:26
Афиша культурных событий Приморья с 7 по 13 октября
15:14
Андрей Тарасенко: Спасибо Путину
15:13
ФСБ: Установлены личности россиян, устроивших вал звонков о лжеминированиях
15:07
Миклушевский выступил с прощальной речью в "Белом доме" Эксклюзив
15:01
Житель Владивостока получил срок за избиение полицейского
14:49
«Экошоу-2017» станет финальной точкой цикла экологических мероприятий Владивостока Фото
14:42
Трутнев объявил о прекращении полномочий Владимира Миклушевского
14:36
С рейса «Петропавловск-Камчатский - Владивосток» полицейские сняли дебошира
14:22
Эксперты: Каждый пятый приморец уже сделал прививку от гриппа
14:11
Приморские КВНщики попадут в телевизор
14:00
Элита Приморья собралась в «Белом доме» Фото и Видео
13:59
Жителя Владивостока в пит-стопе едва не накормили салатом с «сюрпризом» Фото
13:46
Во Владивостоке прошло заседание эвакуационной комиссии города Фото
13:32
Трутнев предложил передать полномочия по дальневосточным землям КРДВ
13:21
Огонь охватил двухэтажный жилой дом в Приморье
13:09
Шикарные улыбки владивостокцев Фото
12:58
Новый врио губернатора Приморья задерживается на свое представление
12:57
Рухнувший мост в Приморье остается в состоянии «полуфабриката»? Эксклюзив
12:42
Во Владивостоке впервые пройдёт Live Jazz Dancing Фото
12:32
Юрий Трутнев «уволил» чиновника приморской администрации «по собственному»
12:21
Приморский серийный грабитель предстанет перед судом
12:09
Приморец получил пожизненный срок за расстрел четырех человек
11:57
Пешеход погиб под колесами авто в Приморье
11:43
Полиция проводит проверку по факту опрокидывания экскаватора во Владивостоке
11:30
Автомобиль перевернулся на объездной трассе во Владивостоке
11:18
Неизвестный напал на женщину и украл у нее кошелек
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4212 (151) от 06 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Приморье не всем по плечу
Городской жилфонд готов к холодам на 99,4 %
На вокзале – митинг, оркестр и буфет
Научные идеи – на стол народный
Отряд ТОФ отправился за тридевять земель
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Культура

Выставка российских художников открывается в Харбине

«Один пояс, один путь»
Фото: Газета Фото: Газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Выставка картин российских художников откроется 10 октября в Харбине. Экспозиция примечательна тем, что целиком состоит из полотен живописцев из России. На суд зрителей будет представлено более сотни работ.

Мероприятие приурочено к XIX съезду Национального конгресса Коммунистической партии Китая, который состоится 18 октября. Заметим, что данный съезд проходит раз в пять лет.

Открытие выставки стало возможным благодаря управлению культуры провинции Хэйлунцзян, Ассоциации совместных предприятий провинции Хэйлунцзян, Академии живописи провинции Хэйлунцзян Чжуншань и сайту русской живописи «Art1917».

Выставка будет проходить в галерее Хаяо. Посетители увидят пейзажи и портреты, выполненные в различных техниках. Для участия были отобраны работы более 60 художников, в том числе народного художника России Валентина Сидорова, члена академии наук и заслуженного художника Виктора Смирнова, и многие другие. По большей части все мастера родом из Московской области и Санкт-Петербурга, также есть живописцы из Белоруссии и Украины.

– Целью мероприятия является популяризация творчества русских художников. Ранее мы проводили выставки, но не такие крупномасштабные и обычно местом дислокации выбирали более крупные города, такие как Пекин, Шанхай. Выставка будет проходить в течение нескольких дней – до 30 октября. Приглашаем ознакомиться с экспозицией всех желающих, – комментирует генеральный директор сайта «Art1917» Тэн Вэй Ли.

Работу выставки будут освещать представители СМИ Китая и Владивостока, в частности, корреспонденты 8-го канала и туристического портала Visitchina.ru.

Автор фоторепортажа: Газета "Владивосток"

Похожие новости
Во Владивостоке впервые пройдёт Live Jazz Dancing
12:42, 06 октября 2017 Во Владивостоке впервые пройдёт Live Jazz Dancing

Музыканты Jazz Acoustic Project организуют джазовую вечеринку

Скульпторов начнут принудительно консультировать после ошибки на памятнике Калашникову
01:00, 06 октября 2017 Скульпторов начнут принудительно консультировать после ошибки на памятнике Калашникову

Многие известные люди и простые москвичи сочли памятник уродливым и бездарным

17:17, 05 октября 2017 "Россия - страна недоразумений". Финка о жизни в Москве

За этим стоят два фактора

Лекции о музыке пройдут во Владивостоке
16:15, 05 октября 2017 Лекции о музыке пройдут во Владивостоке

Вход свободный

Стас Пьеха даст концерт во Владивостоке 6 октября
13:52, 04 октября 2017 Стас Пьеха даст концерт во Владивостоке 6 октября

Артист покоряет сердца зрителей своим обаянием и лирикой песен о любви

Группа «LOUNA» презентует новый альбом «Дивный новый мир» во Владивостоке
11:12, 03 октября 2017 Группа «LOUNA» презентует новый альбом «Дивный новый мир» во Владивостоке

Специальный гость - группа «Lori!Lori!»

17:36, 02 октября 2017 "Тодес" зажёг во Владивостоке

Театр танца Аллы Духовой был неподражаем