Выставка российских художников открывается в Харбине

«Один пояс, один путь»

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Выставка картин российских художников откроется 10 октября в Харбине. Экспозиция примечательна тем, что целиком состоит из полотен живописцев из России. На суд зрителей будет представлено более сотни работ.

Мероприятие приурочено к XIX съезду Национального конгресса Коммунистической партии Китая, который состоится 18 октября. Заметим, что данный съезд проходит раз в пять лет.

Открытие выставки стало возможным благодаря управлению культуры провинции Хэйлунцзян, Ассоциации совместных предприятий провинции Хэйлунцзян, Академии живописи провинции Хэйлунцзян Чжуншань и сайту русской живописи «Art1917».

Выставка будет проходить в галерее Хаяо. Посетители увидят пейзажи и портреты, выполненные в различных техниках. Для участия были отобраны работы более 60 художников, в том числе народного художника России Валентина Сидорова, члена академии наук и заслуженного художника Виктора Смирнова, и многие другие. По большей части все мастера родом из Московской области и Санкт-Петербурга, также есть живописцы из Белоруссии и Украины.

– Целью мероприятия является популяризация творчества русских художников. Ранее мы проводили выставки, но не такие крупномасштабные и обычно местом дислокации выбирали более крупные города, такие как Пекин, Шанхай. Выставка будет проходить в течение нескольких дней – до 30 октября. Приглашаем ознакомиться с экспозицией всех желающих, – комментирует генеральный директор сайта «Art1917» Тэн Вэй Ли.

Работу выставки будут освещать представители СМИ Китая и Владивостока, в частности, корреспонденты 8-го канала и туристического портала Visitchina.ru.