В Приморье создали оперативный штаб по борьбе с лесными пожарами

За минувшие сутки было потушено 5 пожаров

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

На базе ситуационного центра Приморского края создан оперативный штаб, который ведет круглосуточный мониторинг пожарной обстановки и координирует тушение очагов огня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Ведется круглосуточный оперативный мониторинг пожарной обстановки в крае, в зависимости от погодных условий, местной специфики территорий принимаются решения о переброске сил и средств на наиболее сложные участки.

По словам специалистов, главная задача органов государственной власти и муниципалитетов – не допустить перехода огня на населенные пункты. В районах, где сейчас горят леса, пожарные подразделения переводятся на усиленные дежурства, увеличивается количество людей и техники.

По информации ведомства, на сегодняшний день в крае действует 37 лесных пожаров на площади более 800 гектаров. Пожары тушат в Анучинском, Дальнереченском, Кавалеровском, Лазовском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Партизанском, Пожарском, Шкотовском районах и Дальнегорском городском округе. В ликвидации возгораний принимают участие почти 300 человек, задействовано более 80 единиц техники.

За минувшие сутки было потушено пять пожаров, на десяти очагах удалось остановить распространение огня.

Отметим, всего с начала года зарегистрировано 444 лесных пожара.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлено 1,3 тысячи специалистов, тысяча единиц техники.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.