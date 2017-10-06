Пьяный приморец изувечил щенка на глазах у падчерицы

10-летняя девочка плакала и просили изувера прекратить

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Прокуратурой Партизанского района утвержден обвинительный акт в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее увечье, если это деяние совершено в присутствии малолетних), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии опьянения, будучи недовольным, что во дворе дома скулит щенок, вышел и ударил его кирпичом по голове.

Все происходили в присутствии 10-летней дочери его сожительницы, которая плакала и просила не бить собаку. Мужчина, продолжая свои действия, еще раз нанес удар кирпичом, в результате чего была травмирована (сломана) задняя правая лапа животного.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.