Дальневосточники будут летать по «плоскому тарифу»

Ирина Яровая инициировала вопрос о сохранении права бесплатного провоза багажа жителями ДФО

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая инициировала вопрос о сохранении права бесплатного провоза багажа дальневосточниками по "плоскому тарифу", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу депутата. Руководство "Аэрофлота" в ответном письме сообщило, что "плоский тариф" авиабилетов на рейсы, соединяющие Москву и Дальний Восток, сохранит гарантии по норме провоза бесплатного багажа.

- Особое отношение к Дальнему Востоку, меры, направленные на развитие региона - это стратегия президента России Владимира Путина, - акцентировала Ирина Яровая.