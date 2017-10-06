Во Владивостоке в четверг произошло 70 ДТП

Зарегистрировано более 230 нарушений ПДД

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 70 ДТП, из них 42 - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 13 аварий обошлись составлением европротоколов.

За сутки сотрудники ДПС остановили 7 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 8 водителей авто с тонированными передними стеклами и 7 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили 10 любителей превысить скорость. 44 автолюбителя были наказаны за не предоставление преимущества пешеходам.

Правила парковки нарушили 58 автомобилистов. Всего в четверг, 5 октября, в приморской столице зарегистрировано 235 нарушений ПДД.