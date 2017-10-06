Два японских корабля посетят с визитом вежливости Владивосток

Корабли будут открыты для посещения

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

ВМС Японии направляют во Владивосток 15-18 октября с визитом вежливости учебную группу в составе ракетного эсминца и тренировочного корабля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

"В походе примут участие эсминец "Харусамэ" и тренировочный корабль "Касима", - сказал он. - Они образуют учебную группу, в команды которой войдет в основном молодежь - те, кто в будущем станут кандидатами на командные посты".

Корабли, сообщил представитель штаба, 15 октября прибудут во Владивосток, где состоится церемония их встречи, общение с прессой. В последующие дни корабли будут открыты для посещений обычной публики, сказал Умэхара, отметив, что в программе еще могут быть изменения.

Осенью прошлого года ВМС Японии возобновили контакты с коллегами из России, в которых ранее возникла пауза из-за присоединения Токио к санкциям против РФ в связи с событиями на Украине. В частности, в октябре 2016 года в заливе Петра Великого у Владивостока состоялись совместные учения с участием японского эсминца "Хамагири" и кораблей Тихоокеанского флота РФ. Они отработали взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций, действий против пиратов. Такие совместные учения проводятся с 1998 года поочередно в России и Японии.