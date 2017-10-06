В приморском Сафари-парке появились новые питомцы - детеныши белки-летяги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на директора парка Дмитрия Мезенцева. Как рассказал директор парка, малыши упали с дерева, когда рабочие валили лес. Первое время бельчата жили у ветеринара Василины Татауровой. Теперь же очаровательные пучеглазые зверьки, повзрослев, переехали на ПМЖ в сам парк.
В приморском Сафари-парке появились малыши белки-летяги
Детеныши едва не разбились, упав с дереваВладивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.
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