В приморском Сафари-парке появились малыши белки-летяги

Детеныши едва не разбились, упав с дерева

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

В приморском Сафари-парке появились новые питомцы - детеныши белки-летяги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на директора парка Дмитрия Мезенцева. Как рассказал директор парка, малыши упали с дерева, когда рабочие валили лес. Первое время бельчата жили у ветеринара Василины Татауровой. Теперь же очаровательные пучеглазые зверьки, повзрослев, переехали на ПМЖ в сам парк.