Синдзо Абэ приедет во Владивосток в 2018 году

Премьер-министр Японии заявил о намерении посетить ВЭФ-2018

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ изъявил желание участвовать в четвертом Восточном экономическом форуме в 2018 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс=службу Росконгресса. Об этом стало известно в ходе встречи советника президента РФ Антона Кобякова с послом Японии в России Тоёхиса Кодзуки в Москве.

Участники диалога подробно обсудили взаимодействие двух стран в рамках ВЭФ-2017, а также подвели итоги Форума. Посол Японии Тоёхиса Кодзуки выразил благодарность российской стороне за организацию мероприятия на самом высоком уровне. Кроме того, обсуждены перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках крупнейших международных многосторонних мероприятий.