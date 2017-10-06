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Минвостокразвития: Электронную визу во Владивосток оформили 3 тысячи иностранцев

Половину выданных виз получили граждане КНР
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

В августе в Свободном порту Владивосток стал действовать упрощенный визовый режим; за два месяца электронную визу получили 3 032 человека из 15 стран, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Минвостокразвития. Больше всего электронных виз – 1551 – выдано гражданам Китая. По электронной визе из КНР во Владивосток уже прибыло 825 человек. На втором месте Япония. Одобрено 1048 электронных виз, 639 человек ей уже воспользовались. На третьем месте – Марокко с 113 оформленными визами.

Также одобрены заявки граждан еще 12 стран: Алжира (94 человек), Индии (75 человека), Сингапура (68 человек), Туниса (24 человек), Турции (24 человека), Ирана (15 человек), Объединенных Арабских Эмиратов (11 человек), Саудовской Аравии (9 человек), Мексики (9 человек), КНДР (5 человек), Катара (2 человека), Кувейта (2 человека).

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