Афиша культурных событий Приморья с 7 по 13 октября

Жителей края ждет насыщенная программа

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 7 октября, гостинично-развлекательный комплекс «Tigre de Cristal» отпразднует вторую годовщину со дня своего открытия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В день празднования казино будет открыто для всех желающих при условии соблюдения дресс-кода «black tie». Для гостей выступит известная российская певица Нюша, всех ждет также развлекательная шоу-программа, начало в 21.00, вход свободный.

С 6 по 15 октября 2017 года с гастролями на сцене Приморского краевого драматического театра молодежи для зрителей края выступит Амурский областной театр драмы. Афишу событии можно посмотреть на официальном сайтетеатра.

С 5 октября в главном корпусе Приморского музея имени Арсеньева начала свою работу выставка «В поисках страны Удэхе», приуроченная к 145-летию со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева. Зритель сможет проследить жизненный путь героя – от грезящего о путешествиях подростка до известного исследователя, писателя с мировым именем – как путь к своей мечте – волшебной стране, где человек живёт в абсолютной гармонии с природой, осознавая мощь и величие бескрайнего зелёного моря – Уссурийской тайги.

В Приморской государственной картинной галерее (ул. Алеутская, 12) работает постоянная экспозиция «Русское искусство второй половины XVI–начала XX века».

Древнерусское искусство представлено иконами XVI–XVIII веков. В экспозиции отечественной живописи XVIII–начала XX веков посетители увидят портреты кисти Фёдора Рокотова, Владимира Боровиковского, Ореста Кипренского, Василия Тропинина, Ильи Репина, Валентина Серова. Пейзажи Василия Поленова, Константина Маковского, Исаака Левитана, Ивана Шишкина и других. Один из залов посвящён морскому пейзажу, и центральное место в нем занимает картина Ивана Айвазовского «Восход солнца на Чёрном море».

Помимо этого, открыты выставки:

«Моя любовь к цветам и солнечному свету» – выставка-ретроспектива одной из наиболее известных и авторитетных современных китайских художников Чжэн Шуан – посвящена несравненной красоте природы, которую автору удалось передать через изысканную цветовую гамму и сдержанность форм. В её произведениях прекрасные цветы, живописные уголки природы, животные предстают перед зрителем в естественной среде. При этом каждому образу Чжэн Шуан свойственна тонкость и глубина, вызывающие желание погрузиться в состояние созерцания и покоя.

В залах Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте, 12 представлены выставки:

«Гуашь Два О» – выставка современных художников России, организованная в рамках долгосрочного проекта «Россия в Эрарте» (г. Санкт-Петербург). В изобразительном ряду выставки преобладает пронизывающая искусство ХХ–ХХI веков экспрессионистическая линия. Колористически активные, энергично написанные работы несут в себе ту витальную силу, ту яркость визуальных впечатлений, которых подчас так недостаёт в сером северном свете 60-й широты.

«Пейзажи и натюрморты на морскую тему» – выставка Леонида Борисова и Кирилла Крючкова. В рамках выставки сравнивают творческие методы реализации художественных идей этих авторов.

Также приморцы смогут посетить постоянно действующие выставки в музее Арсеньева .

Выставка «Дни в Романовке» – проект, который знакомит с коллекцией фотографий из собрания Приморского музея – единственным в мире фотодокументом традиционного уклада жизни староверов. В музее представлены подлинные предметы старообрядческого обихода, принадлежавшие семьям староверов и переданные в разное время в фонды.

Здесь же до конца года работает выставка «Магия клинка» – холодное оружие и защитное вооружение воинов России, стран Европы и США, Японии, Индо-Персидского региона, Китая конца XVIII–начала XX века.

В главном корпусе музея постоянно проходят интерактивные и заказные детские программы – квесты, экскурсии, мастер-классы.

Узнать подробности и записаться на участие можно по телефону: 8 (423) 2-411-173.

В Доме чиновника Суханова (ул. Суханова, 9) постоянно работает экспозиция «Портрет семьи Сухановых», где показаны все стороны быта русской семьи начала ХХ века в реконструкции интерьера старинного дома провинциального чиновника, вице-губернатора и статского советника. Регулярно проходят экскурсии по Дому чиновника на английском языке и заказные программы для детей.

В Приморской краевой филармонии (ул. Светланская, 13) пройдут:

7 октября в 12.00 – детская музыкальная программа «Делу время, потехе час»;

7 октября в 13.00 и 17.00 – иллюзионное шоу Станислава Высотного;

8 октября в 12.00 – мультфильм-концерт для детей «Весёлая карусель»;

8 октября в 18.30 – концертная программа «Ваше любимое КИНО»;

12 октября в 18.30 – концертная программа «БЕТХОВЕН И ХХ ВЕК»;

13 октября в 18.30 – открытие фестиваля «Дни культуры стран АТР». Концертная программа «Соло для оркестра».

Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) представит:

7 октября в 17.00 – лирические сцены в трех действиях «Евгений Онегин»;

8 октября в 17.00 – опера в трех действиях «Риголетто»;

9 октября в 17.00 – балет в трёх действиях, четырёх картинах «Лебединое озеро»;

12 октября в 19.00 – опера в трёх действиях «Летучий голландец»;

13 октября в 19.00 – вокально-симфонический концерт, к 200-летию со дня рождения А. К. Толстого.

Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького (Светланская, 49) покажет зрителю:

7 октября в 11.30 – премьера сказки «Волшебная лампа Аладдина»;

7 октября в 18.30 – музыкальная комедия в 2-х действиях «Тетка Чарлея»;

8 октября в 18.30 – опера-буфф в двух действиях «Парижская жизнь»;

10 октября в 18.30 – лирическая драма в двух действиях «Варшавская мелодия»

11 октября в 18.30 – ироничный delirium в двух действиях «Заповедные дали»;

12 октября в 18.30 – комедия-водевиль в двух действиях «Ханума»;

13 октября в 18.30 –спектакль в двух действиях «Крейсера».

Приморский Океанариум (ул. Академика Касьянова, 25):

Режим работы кассы: с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной.

Справки по тел.: 8 (423) 223-94-22, 8 (924) 732-01-22.

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