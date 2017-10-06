ФСБ: Установлены личности россиян, устроивших вал звонков о лжеминированиях

Александр Бортников рассказал о беспрецедентной атаке телефонных "террористов" в России

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Глава ФСБ России Александр Бортников заявил о том, что его служба установила личности организаторов и исполнителей вала ложных звонков о минировании, вызвавших массовые и многочисленные эвакуации россиян почти во всех регионах РФ, сообщает РИА VladNews. Как отметил главный ФСБ-шник страны, звонки о лжеминировании - это дело рук россиян, воспользовавшихся Интернет-звонками:

- Что касается того, что происходило в сентябре (звонки о лжеминированиях; с 9-го числа и до практически недавнего времени был шквал звонков с угрозами минирования), - практически в 50 субъектах Российской Федерации, на огромном количестве объектов транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей эвакуировали. По закону, с правилами нашей работы, мы вместе с полицией и Росгвардией обязаны предпринимать все меры, чтобы проверять информацию, прежде чем принять какое-то решение. Но, в то же время, все те законы, нормы и правила, которые были приняты ранее (об ответственности за ложные звонки о террористических угрозах) на данный момент, с учетом произошедшего, нужно еще раз внимательно посмотреть, потому что ущерб от нанесенных действий (в том числе экономический ущерб) существенен. Ущерб экономике, как мы считали в первые дни составил более 300 миллионов рублей, сказал глава ФСБ России. - Что касается того, кто это делал, мы их установили. Правда, это было непросто сделать: это российские граждане. Это четверо человек, которые находятся за границей. У них есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем с нашими партнерами. А поскольку они использовали IP-телефонию, определить место их дислокации сложно. Это признаем не только мы, это признают и наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем. Ну вот, есть такие технические вещи, которые затрудняют работу. Тем более, что эти звонки исходили с территории другого государства.

Напомним, ранее РИА VladNews писало о том, что неизвестные позвонили в полицию и сообщили о наличии бомб в крупных торговых центрах Владивостока, а также в учебных заведениях приморской столицы. Эта ситуация многократно повторялась в различных российских городах. Власти были вынуждены каждый раз эвакуировать людей и проводить проверку.