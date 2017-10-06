Житель Владивостока получил срок за избиение полицейского

Фигурант дела находился в состоянии алкогольного опьянения

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Житель Владивостока осужден за нападение на сотрудника полиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Напомним, в апреле 2017 года в дежурную часть отдела полиции Первомайского района Владивостоку поступило сообщение жителя одного из жилых домов на улице Беляева о нарушении общественного порядка. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Владивостоку.

На законное требование полицейских прекратить нарушение общественного порядка, 23-летний фигурант дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отреагировал агрессивно: он устроил дебош, в результате которого ударил одного из сотрудников патрульно-постовой службы, после чего столкнул его с лестницы. В результате нападения пострадавший получил травму.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». Проведены необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы по уголовному делу.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.