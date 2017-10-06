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Общество

«Экошоу-2017» станет финальной точкой цикла экологических мероприятий Владивостока

Вход свободный
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

В столице Приморья 24 октября в 13 часов в концертном комплексе «Андеграунд» ВГУЭС (ул. Гоголя, 39а) пройдет «Экошоу-2017», зрителями которого станут свыше 400 человек. В ходе этого масштабного и яркого события будут подведены итоги мероприятий, которые состоялись в этом году в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока», призеры получат ценные подарки и дипломы администрации краевого центра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Кроме этого, на «Экошоу» можно будет увидеть красочный концерт с танцевальными и вокальными номерами, модный показ «Мусорная мода-2017» и выставку эко-поделок, авторами которых станут школьники.

На мероприятии соберутся участники экологических игр «Мир вокруг нас», акций по раздельному сбору отдельных видов отходов «Ненужную бумагу, пластик – на нужное дело!», акций по санитарной очистке города, экологических интеллектуальных турниров «Что? Где? Когда?», молодежной тематической конференции «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов – новый взгляд!», конкурсов творческих работ. Участниками праздника также станут представители администраций города и края, государственных природоохранных органов, высших и средних учебных заведений и организаций, оказавших помощь в организации и проведении мероприятий программы.

Этот молодежный праздник для Владивостока стал уже традиционным: управление охраны окружающей среды и природопользования проводит его ежегодно более десяти лет.

По словам специалистов управления охраны окружающей среды и природопользования, в следующем году администрация Владивостока планирует продолжить и расширить комплекс мероприятий, направленных на повышение экологической культуры и ответственности жителей столицы Приморья.

Администрация города приглашает на «Экошоу-2017» гостей и жителей Владивостока. Вход свободный.

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